Ett musikaliskt eldorado på Bergsgatan i Ö-vik

Där Ronnie Sahlén drar fram bjuds det på stor show och publiken stormtrivs. Allra bäst trivs man då Ronnie har med sig den vassaste av vassa saxofonister i länet. Pär-Åke Stockberg har en gedigen musikalisk utbildning att falla tillbaka på vilket kom fram under kvällen i saxofonsolon och pianosolon. Inte att förglömma klarinetten som den här magiska kvällen blev kvar i Kramfors.

Att Ronnie & Pär-Åke trivs med varandra syns på långa vägar, ända ned till längst bak i lokalen där Sam Forslund höll till. Sam som var den bästa basisten Ö-vik fått fram enligt Ronnie Sahlén passade på att bjuda upp två dansanta damer i smäktande turer till ”Twilight time” och ”Ljus och värme”. Sams betyg blev bästa tänkbara.

– Kjell, jag har varit på Bergsgatan på alla dina caféer och det här var det absolut bästa jag varit med om, sa Sam Forslund.

– Vi kan inte bara köra dansmusik, sa Ronnie Sahlén fast det fanns en del som tyckte det.

Blandningen av olika musikgenrer fick alla att trivas, som när Ronnie Sahlén sjöng ”Amazing Grace”, ”How great thou Art”, ”American Trilogy” för alla som gillar Elvis Presleys gospels. Elvis lade in mer och mer gospels i sina framträdanden berättade Ronnie.

– Jag skulle inte vilja byta med Elvis Presley för allt smör i Småland, sa Ronnie Sahlén, men för en kväll skulle det gått bra och så bar det av i Olle Jönssons ”I want to be Elvis tonight”.

I det musikaliska eldoradot tog Ronnie med oss till Elvis ”Paradise” och ”Let me be there”. Ingen Elvisfantast kunde känna sig lurad efter det. Programmet avslutades med Elvis paradavslutning ”American Trilogy” varpå det blev extra numret ”Räck mig din hand” med Ronnies löfte, att vi ses igen på Herrarnas Afton den 25 mars i Gullängets kyrka. Bättre reklam kan ingen begära, eller hur Göran Norlén?

Pär-Åke Stockberg frälste publiken med sin saxofon. Glenn Millerälskarna fick sitt och lyckokastet att publiken fick komma med egna önskningar föll mycket väl ut. Det blev åka av både i ”Jambalaya” önskad av Kjell Fahlgren och ”Buona Sera” som var min egen högsta önskan. Pär-Åke hade tänkt hoppa över ”In the Mood”, men se det gick inte publiken med på. Man klappade taktfast händerna så att den aldrig skulle ta slut. Ronnie Sahlén var tvungen att blåsa av det hela. Alla önskemål under kvällen gick inte att uppfylla, så det kommer mera Ronnie & Pär-Åke på Bergsgatan. Då skall vi få höra Stevie Wonders ”I just called to say I love you”. Missa inte det gott folk, skulle Ronnie ha sagt, men nu säger jag det i hans ställe.

Kjell Larsson

Näraskribent