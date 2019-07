Ett år efter skogsbränderna – Räddningstjänsten har köpt in drönare: "Underlättar rekognosering och är kostnadseffektiv"

Fjolårets många mindre och större skogsbränder slet hårt på både personal och material.

– Jag har jobbat här sedan 1982 och har aldrig varit med om en liknande brandsommar som den i fjol, säger styrkeledare Jan Norberg med sommaren 2018 i färskt minne.

Styrkeledaren och hans manskap från stationen i Kramfors var på plats i Norrmossaflon som härjade utanför Sollefteå i början av juli.

– Vi kom dit och stannade i nästan ett dygn. Vi är så få och kan ju inte vara på en brand och säga – nej nu tar vi en paus och åker hem och sover lite. Vi är tvungen att jobba på tills ny personal kan avlösa oss.

Branden i Norrmossaflon involverade alla styrkor från hela länet och härjade i väl en vecka.

Nästa insats för personalen i Kramfors var en mindre skogsbrand i Lövvik utanför Bollstabruk, innan det var dags för det stora uthållighetsprovet –Älgbergets naturreservat.

Det var Yvonne Johnsson, en uppmärksam stugägare vid Storvattnet, som larmade 112 torsdag 19 juli. Klockan 14.42 observerade hon en rökpelare på avstånd.

"När man har stuga mitt i skogen och med den brandrisk som råder, så är alla sinnen på spänn. Helst då åska drog in över sjön strax innan", sa hon till Allehanda.se

En liten stund senare kunde ett brandflyg lokalisera skogsbranden till Älgberget, cirka fem kilometer nordväst från Storvattnet.

Branden orsakades troligen av ett blixtnedslag och låg väldigt svårtillgängligt, på toppen av berget, 425 meter över havet och utan någon väg eller stig upp.

– Det är ju alltid så, det sker uppe på någon bergtopp. Blixtnedslag fungerar ju så och geografin här är höga berg med djupa dalar, inte direkt behändigt ur ett brandsläcknings perspektiv, konstaterar den erfarne brandmannen.

Det fanns inte vatten i närheten, så manskapet måste dra många tunga slangar från en sjö i närheten.

Efter drygt 1000 meter tog slangen slut, då var det bara att vänta på mer. När Allehanda.se mötte dem, var det trötta styrkor från Nyland och Viksjö som tillfälligt vilade ut i vid bilen.

– Under en period hade vi all räddningstjänst igång, all beredskap och till och med folk på semester var tillbaka i tjänst. Det var en extrem situation och vi blev väldigt sårbara när det drog ut på tiden med många bränder samtidigt.

– På söndag drog det in ett åskväder, då evakuerade vi all personal från berget. Det var nått av det värsta jag har upplevt, det dånade verkligen, men det följdes av en rejäl störtskur så sedan kunde vi lämna över till markägarna.

Det var ungefär 10 hektar skog som brann, varav hälften i ett naturreservat och hälften i intilliggande skog som SCA äger.

– Erfarenheterna från i fjol har gjort att vi denna sommar enkelt kan ringa till MSB för att få tillgång till helikopter, plus att vi nyligen har köpt in en drönare som underlättar snabb rekognosering från luften och är kostnadseffektiv, avslutar Jan Norberg.

Fakta skogsbränderna i Höga Kusten-Ådalen 2018:

► Den första av de större skogsbränderna var den i Norrmossaflon utanför Sollefteå som startade lördag 7 juli.

► Sedan drabbades naturreservatet Älgberget utanför Kramfors av blixtnedslag och en svårsläkt brand 19 juli.

► Dagen efter, fredag 20 juli utbröt skogsbrand vid Möckelsjöberget i Härnösands kommun. Den rasade i en vecka innan den var under fullständig kontroll.

► Många frivilliga ställde upp och hjälpte till, inte minst flera jordbrukare.

► Som mest var det fyra traktorer med gödseltankar på plats vid Möckelsjöberget, samt två traktorgrävare.

► Gödeseltankarna rymmer 12 kubikmeter. Genom att sprida vatten längs dikena kunde branden ringas in mellan skogsbilsvägarna i området