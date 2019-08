Erik har det äldsta rekordet i friidrott: "En slump att jag började tävla"

Men läderbollen byttes mot löparskor. Idrottsframgångarna med två svenska mästerskapsguld i friidrott på 400 meter och startman i det svenska stafettlaget i OS i München. Där sattes det svenska rekordet som fortfarande gäller i historieböckerna,

Det gjorde Erik till Stor grabb nummer 295 i friidrott.

–Många tyckte att vi var ett brödgäng och undrade vad vi hade där att göra på ett OS. Men vi bet ihop och var bäst när det gällde som mest, berättar Erik som är en historieberättare av ädel rang.

Laget bestod av Erik Carlgren, Anders Faager, Kenth Öhman och Ulf Rönner.

Det var sista dagen, den 10 september, under OS i München. 80 000 personer på läktarna och magisk stämning under söndagskvällen när finalen skulle avgöras.

I försöksheatet tog sig svenskarna överraskande vidare med svenskt rekord och i finalen förbättrades tiden till det nu gällande rekordet svenska rekordet på 4x400 meter med tiden 3.02,57.

Erik fick ta den tuffa första sträckan. Han var känd för att gå ut hårt.

– Jag hade en del negativa tankar innan start. Tankarna malde i huvudet som hos de flesta innan start. Har jag klippt naglarna, kommer jag tappa stafettpinnen och är jag dåligt tränad. Det blev inte bättre innan vi skulle gå in på stadion. Vi mötte medtävlare som kom tillbaka och spydde av all nervositet i den långa korridoren in mot stadion. Men när jag stod i startblocken var det bara ett fokus: vara snabbast i växlingen, fortsätter Erik.

Taktiken höll och Erik växlade i delad ledning. Sverige hade toppat laget de två första sträckorna och hamnade till slut på sjunde plats.

OS i München fick extra uppmärksamhet efter terrorattacken mot israels deltagare. Det skedde i OS-byn där Sverige också bodde.

– Bevakningen var dålig och terroristerna kunde lätt hoppa över staketet. Vi bodde i en annan del av OS-byn och utsattes inte för någon fara. Det blev en dags tävlingsuppehåll för att hedra offren, sedan fortsatte tävlingarna som vanligt. De svenska journalisterna hyllade spelen innan attacken men efteråt var det några som åkte hem i tron att det var slutet på OS:et i München, fortsätter Erik.

Det var mest av en tillfällighet att det blev friidrott. Erik växte upp i en liten 20 mil utanför São Paulo i Brasilien. Där bodde familjen under Eriks första 15 år. Orsaken till flytten var att pappan ordinerades av hälsoskäl att flytta till ett varmare land på grund av sin eksem.

– Det var fotboll för hela slanten under tiden i Brasilien. Den store idolen var Pelé som kommer från hamnstaden Santos fyra mil från São Paulo . Vi sprang alltid barfota till skolan och när vi spelade fotboll och där grundlade jag nog min löpstyrka.

Familjen flyttade tillbaka till Sverige. Erik gjorde lumpen som plutonsbefäl i Falun och vann regementsmästerskapen i löpning.

– Jag fick välja mellan att springa eller ålning medelst hasning, så valet var lätt, skrattar han.

- Det var en slump att jag började tävla.

En lumparkompis tyckte att han skulle ta kontakt med klubben i Västerås.

– De hade den legendarisk ungerske tränaren Puskas som lät mig springa 200 meter med flygande start. Efteråt sa han: Du är med i laget och här har du en träningsoverall, fortsätter Erik.

Det blev raketkarriär, en av de snabbaste i historien, Året efter, 1971, tog han sitt första SM-tecken på 400 meter med tiden 47,1. Han deltog i EM i Helsingfors samma år.

Fram till 1976 tillhörde han landets främsta löpare på distansen samtidigt som han arbetade heltid som ekonom på ASEA i Västerås.

– Jag tog tjänstledigt inför OS i Montreal 1976 och tränade två pass om dagen. Men fick hälseneinflammation. Det stoppade OS-satsningen och blev slutet på min idrottskarriär.

Det blev istället en ny yrkesinriktning. Efter två misslyckade försök att komma in på läkarlinjen fick han plats på utbildningen i Göteborg, inspirerad av sin tyskfödda mamma Karin.

Tre år tidigare började hon som 50-åring studera till läkare. Sex år senare tog hon examen och var verksam i yrket i Härnösand ända till 80-årsåldern.

Själv har Erik varit specialiserad på allmänmedicin kombinerat med intresse för idrottsmedicin och folkhälsofrågor

– Jag måste haft bra syreupptagning och snabba muskelfibrer. Dessutom levde jag vegetariskt och åt inte överdrivit proteinrik kost under tävlingsperioden. Därför var jag inte så muskulös och drog inte på mig så mycket mjölksyra. Dessutom har jag bra gener, vi har flera duktiga idrottare i släkten bland annat Mats Carlgren i tennis och basketproffset Elisabeth Egnell, berättar han.

Vi träffas i Eriks hus med adress Kojbacken på Hemsön. Där har han ägnat många timmar med att snickra på huset.

Samtidigt kommer nyheten att Sydafrikas Caster Semenya inte kommer till start när friidrotts-VM avgörs i Doha, Qatar, senare i år.

– Ett rättvist beslut, tycker Erik. Hon har onaturligt höga egna halter av testosteron. Hennes konkurrenter tävlar inte på samma villkor.

Erik har starka åsikter. Han retar sig på den dåliga undervisningen i idrott i skolan.

– Det har varit en katastrofal nedrustning. Det borde vara minst tre gånger i veckan. Med fysisk träning förbättras konditionen och även studieresultaten, säger han.

Går det att förbättra rekorden?

– Ja tror det. Det blir bättre utrustning hela tiden och extrema talanger dyker upp som exempelvis Usain Bolt.

Bästa idrottsminnet?

– Distanslöparen Lasse Virén som vann dubbla OS-guld på 5000 och 10 000 meter. Såg honom första gången under EM i Helsingfors. Det som imponerade mest var att han började tävla på min distans 400 meter

Idrottsintresset finns kvar, främst är det fotboll och idolen heter Zlatan.

– Han är en kille med huvudet på skaft till skillnad mot Ronaldo som är en stor diva, tycker han.

Vi tar en promenad, hälsar på jakthunden Carro, en norsk, älghund som har många älgar på sitt samvete.

Personligt: Erik Carlgren

Ålder: 72 år

Familj: Gift med Maja som han har en dotter tillsammans med. Fyra barn från ett tidigare äktenskap.

Bor: Hus på Hemsön

Intressen: Jakt, sport och fotboll

Beundrar mest: Leonardo da Vinci, en mångsysslare som kunde det mesta

Gör mej arg: Är motståndare till vindkraften. Varför ska vi norrlänningar exportera elen till Stockholmarna för att de vill leva fossilfritt, de kan gott ha egen närproducerad vindkraft

Min bästa idrottsinsats: När vi spöade Storbritannien i stafett i en landskamp 1974 på Crystal Palace i London. Jag knäckte Europamästaren Alan Pascoe på sista sträckan