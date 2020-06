Enströms tröja en dyrgrip – ekonomisk succé för Modos auktioner: "Jättefin intäkt"

Den som vill lägga beslag på en unik tröja som en Modospelare har burit har chansen varje vår, då Modo sedan flertalet år tillbaka väljer att auktionera ut tröjor efter säsongens slut.

Den här våren var inget undantag och Modo har totalt auktionerat ut ett 80-tal tröjor från dam- och herrlaget de senaste månaderna, samtliga signerade av respektive spelare, och det handlar om både hemmaställ och retrotröjor.

Totalt har auktionerna inbringat cirka 250 000 kronor, alltså en kvarts miljon.

– Det är den överlägset bästa intäkten vi har haft på tröjorna under tiden i hockeyallsvenskan. Det är i grund och botten en ganska osäker intäktspost och vi brukar sätta en schablonmässig summa i budgeten. Nu gick det absolut bättre än vad vi hade kunnat tänka oss, säger Frank Eriksson.

Spelarna får behålla varsin matchtröja efter säsongen och i år var det den vita bortadräkten som stannade i deras ägo.

Det innebär att exempelvis Tobias Enströms röda hemmatröja – den som kan vara lagkaptenens sista i karriären om han väljer att lägga skridskorna på hyllan – gick ut till försäljning. Det var också den tröja som kostade allra mest i slutänden, då budgivningen stannade på 12 500 kronor.

Tre av Enströms tröjor auktionerades ut (han använde två retrotröjor under säsongen) och sammanlagt gick de loss på närmare 28 000 kronor.

– Hur mycket vi får in är helt baserat på sportsligt resultat och på spelarnas popularitet. Den gångna säsongen gick det bra för herrlaget, samtidigt som vi hade flera spelare som var populära. Exempelvis hade vi Mattias Norlinder, som är up and coming, och hans tröja gick för drygt 10 000 kronor. Sedan hade vi en sån som Bartosak som blev populär, Jonathan Johnson slog nytt poängrekord och så vidare, säger Frank Eriksson.

Noterbart är att en stor andel av tröjorna som säljs skeppas ut i landet.

– Jag tycker att den biten är fascinerande. 90 procent av tröjorna skickar vi utanför kommungränsen, säger Eriksson och räknar upp postadresser som Kiruna, Eskilstuna, Strömsund och Bollebygd för årets tröjor.

Den tröja som har kostat allra mest under Frank Erikssons tid i klubben har inte gått ut till auktion utan istället varit en del av en uppgörelse med en sponsor. Vilken spelares tröja det handlar och den exakta summa vill Eriksson inte gå ut med – men det rör sig om stora slantar.

– Det var om ett sexsiffrigt belopp. Då handlar det om att företag köper en tröja som en del av sponsring, för att en spelare gjort någonting bra eller visat Modohjärta, säger Eriksson.

Fakta / De 10 tröjor som gick för mest pengar i vårens auktioner

1) 12 500 kr – Tobias Enström

2) 10 600 kr – Mattias Norlinder

3) 7 800 kr – Patrik Bartosak

4) 7 702 kr – Tobias Enström

5) 7 700 kr – Tobias Enström

6) 7 600 kr – Patrik Karlkvist

7) 7 305 kr – Jonathan Johnson

8) 7 300 kr – Mattias Norlinder

9) 6 700 kr – Patrik Bartosak

10) 6 600 kr – Adam Tambellini