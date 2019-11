En sur förlust spräckte Modos häftiga svit: "Lärde vi oss något var den inte helt onödig"

Modo Hockeys segersvit stannade alltså på tolv matcher och det var Vita Hästen som satte stopp för segertåget genom att vinna med 4–3 i Himmelstalundshallen.

Men ska man tro Pär Styf, och det ska man väl, så var det Modo-spelarna som satte krokben för sig själva.

– Vi verkar ju vara kvar på bussen i matchinledningen och varför vi är det är väldigt svårt att svara på. Men det finns inga lätta matcher i hockeyallsvenskan och tror man att man ska klara av att vinna genom att bara behöva göra en 60-procentig arbetsinsats, ja då är det kört, säger Pär Styf som fick ta tränarsnacket den här kvällen på grund av att Björn Hellkvist tappat rösten.

Och det är ju heller inte så konstigt då Hellkvist och Styf var väldigt aktiva i sin coachning då Modo hela tiden fick jaga.

– Det blir så här när spelarna inte gör en maxprestation, då måste vi agera. Man ska komma ihåg att Vita Hästen är ett bra lag, att de är svårspelade och nu hoppas jag av vi lärde oss en läxa.

Modo var i ett 0–4-underläge efter knappt två spelade perioder, men kom in i matchen då Hellkvist och Styf plockade ut Erik Hanses och satte in en extra utespelare i spel fyra mot fyra och Mathias From kunde göra en mycket viktig reducering som tog Modo in i matchen igen.

– Det är ju alltid en fördel att spela power play och vi hade inget att förlora. Dessutom fick vi en boost tack vare det målet.

Modo gasade på rejält i den tredje perioden och reducerade två gånger om och en kvittering var inte långt borta, men som sagt, nu är segersviten bruten.

– Det finns inget positivt i det, vi vill vinna alla våra matcher och jag hoppas inte spelarna var mätta, att förlusten berodde på det. Men vi lärde oss i alla fall att är inte arbetsinsatsen hundraprocentig, då räcker det inte.

Modo gick runt på fem backar i de två sista perioderna eftersom Anton Öhman klev av.

– Nej, vi kunde inte använda honom mer, det handlar om en skada.

Modo såg också ut att behöva undvara viktiga centern Fredrik Olofsson som täckte ett skott i slutminuterna och fick väldigt ont, men enligt Styf är det ingen fara.

– Det är mycket ruter i den killen, det är lugnt. Han tar mycket stryk och har blivit lite misshandlad i de senaste matcherna, avslutar Pär Styf.