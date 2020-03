En nostalgisk resa in i framtiden

Sollefteå Vis- och Lyrikklubb har haft sitt 34:e årsmöte i Sollefteå Amatörteaters anrika lokal.

För kommande verksamhetsår valdes: Ordförande Ulf Melander samt kassör Kerstin Adelmor. Ledamöter Ewa Hägglund (sekreterare), Marie-Louise Melander, Jea Lundqvist, Matz Sjödin, Tomas Lundin. Suppleanter Bertil Mattsson, Elisabeth Norén. Revisorer Jan Hägglund, Martin Nilsson.

Efter årsmötet stundade den traditionella kvällen med estradörer av olika format och talanger. Först ut var Tore Fors med en liten hyllning till vår Sollefteåskald Emil Hagström. Ulf och Marie-Louise Melander samt Ewa Hägglund fyllde på med några av de otaliga tonsättningar och dikter som finns av poeten.

Ewa sjöng sedan som vanligt Cafévisan av Gustav Fröding, ackompanjerad av ovanstående samt Matz Sjödin.

Därefter intogs en delikat middag med potatisgratäng, frukt och kallskuret som avslutades med intrång av legendens barn, kvällens gästartist. Vi fick vara med på "en nostalgisk tripp in i framtiden" med Theodor Nygren, som idag, och troligen långt framöver, kommer att framföra sin fars (Rock-Ragge) gamla hits. Johnny B. Goode och Lucille klingade och fick fäste i Amatörteaterns gamla tapeter. Trots No particular place to go var han ju ändå här hos oss och förgyllde vår kväll med gnistrande rockigt men också tillbakahållet uttryckssätt, fyllt av musikalitet och värme. Detta tillsammans med musikerna Björn Bylund och Tomas Sundberg-Danielsson. Theodor sjöng även Turistens klagan som Rock-Ragge framförde under ett av sina många framträdanden i Visklubben. Bonden och f d musikläraren från Undrom, Rolf Lindberg, intog sedan artiststolen och med allvar och humor framförde han Gunnar Viklunds Minns du den sommarn och Livet är härligt. Åke Tjällman, konstnär och trubadur, förflyttade oss sedan till Bellmans tid med ömsom sång och ömsom deklamation och plötsligt blev vi 100 år äldre. Jea Lundqvist, trollband oss sedan med vackra vårdikter, Einar Andersson ledde allsången tillsammans med Marie-Louise, Ulf och Matz. Han bjöd också på ett eget komponerat Sven-Ingvars-potpurri och fick ta emot stora ovationer. Det traditionella lotteriet bestod i år bl a av ett antal tavlor skänkta av Åke Tjällman ur hans egen produktion, en Astrid Theseliustavla skänkt av Solveig Blåder, massagepriser från Jea Lundqvist. Böcker och skivor utlottades också. Ett varierat och uppskattat utbud av priser som fick ägare och alla var nöjda när kvällen avslutades frampå småtimmarna.

Ulf Melander

Näraskribent