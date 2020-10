En käftsmäll för klimatet – stående ovationer vid känsloladdad världspremiär i Härnösand

Trots att publiken sitter glest, i skuggan av coronan, blir stämningen snabbt förtätad när nio dansare iklädda röda, heltäckande skyddsdräkter kliver fram på scenen.

En siren börjar ljuda, musiken faller in i samma rytm, dansarna tecknar sina budskap i luften. Det är samma gester om och om igen, deras rörelser blir allt mer intensiva, en upprepning som till sist andas desperation.

Under tiden projiceras ord i bakgrunden, ett och ett, om och om igen. Our. House. Is. On. Fire.

Citatet är hämtat ur Greta Thunbergs tal inför Economic World Forum i Davos 2019. Fem ord som återvänder gång på gång genom hela föreställningen, fem ord som dansarna gång på gång formar med sina kroppar.

Fem ord som formas, faller isär, omformas. Bokstäver som balanseras, omfamnas, vrids, tänjs, hukas, sträcks ut och dras ihop. Bokstäver byggs och hålls samman av kroppars närhet, tillit, beröring och muskelkraft. Av vilja.

Bokstäver som till sist faller samman under sin egen tyngd.

På en duk i bakgrunden projiceras samma narrativ men i annan form. Lugna filmsekvenser av skogar insvepta i mjuk dimma följs av bilder på industrikomplex, vindkraftsområden, högtrafikerade trafikknutar.

Upplägget leder tanken till Godfrey Reggios ikoniska film "Kooyanisqatsi", en visuell filmdikt som berättar om människans hänsynslösa exploatering av naturen och livet på jorden – och återvändsgränden vi hamnat i.

Nicole Beutler levererar budskapet med en befriande enkelhet och kraft som ett barn kan förstå; en murbräcka mot alla utstuderade lögner om oändlig tillväxt på en ändlig planet.

En dansare talar sorgset i megafon om hur svårt det är att göra det rätta – "I recycle all my plastics but sometimes the metal goes in the wrong bin" – och geataltar därmed den starka känsla av hopplöshet och uppgivenhet som den enskilda människan kan känna.

Our. House. Is. On. Fire.

Orden upprepas om och om igen, stirrar oss envist i vitögat. Musiken urartar till ett dånande kaos; kanske är det ljudet av undergång.

Men plötsligt blir det lite kul också; Jonathan Starr tar på sig rollen som kabinpersonalen på flygplanet som ska förklara rutinerna inför vår gemensamma resa mot Ragnarök.

Han beklagar att luftkonditioneringen inte fungerar, att bländande ljus och strålning kan förekomma, men att branddräkter och eldsläckare kan ge oss en extra halvtimme.

"Vi är alla en del av detta och vet inte hur vi ska komma levande ur det," säger han till sist, liksom urskuldande.

"Our house is on fire" är en befriande mix av genrer; dansarna bygger konstnärliga installationer med sina kroppar, spelar teater, ropar, pratar teckenspråk.

Den bitvis nästan barnsliga enkelheten, som när dansarna bollar planeten mellan sig, gör föreställningen urstark; det är som att Greta Thunberg själv tar form, en liten flicka med flätor som synar maktens lögner med ett ilsket "How dare you!"

Men det är när djuren kommer in på scenen som det bränner till. Ödleskinnade och leopardfläckiga, grönmönstrade som själva skogen, smyger de fram ur dunklet. Tassande, smygande, krypande, ålande.

Can. You. Help. Us.

De bländande strålkastarna vänds ut mot publiken och ställer oss till svars. Och djuren bara står där, vända mot oss, med sina klövar och tassar och hovar, med sina smidiga kroppar, sin fjälliga hud och sina varma pälsar, med sina glimmande ögon och sin ordlösa vädjan.

There. Is. No. Planet. B.

Det är en känslomässig käftsmäll som inte går av för hackor; det är inte bara jag som torkar tårarna när ljuset slocknat på scenen och dansarna kommer fram ur mörkret för att tacka.

Och den lilla publiken blir plötsligt stor och generös; de stående ovationerna och jubelropen gör att salongen plötsligt känns fullpackad av folk.

Och, faktiskt, fylld av hopp.