En helg med mycket gladjazz

Många barn och föräldrar och ungdomar tog sig en sväng om på kajen till tonerna av bland annat "When the Saints", "Royal Garden Blues", "Wild Cat Blues" och många fler härliga jazzlåtar under två spelningar på eftermiddagen.

På söndagen fortsatte Real Stompers till Grundsunda hembygdsfest på hembygdgårdens natursköna område. Åskan och regnet hade bedarrat och solen sken från blå himmel när 7-mannaorkestern inledde festdagen. Orkestern består i dag av grundaren Anders Grimell, klarinett, Bosse Lundquist, trumpet, Åke Collin, trombon, Anders Bergquist, piano, Kenneth Nordwall, trummor, Nicklas Pebbe Vigren, bas och Ivar Eriksson, banjo och gitarr. Det blev härlig svängig gladjazz med sång, solon och önskelåtar.

Husumsonen Ingvar Sjöblom, militärhistoriker vid försvarshögskolan i Stockholm festtalade och Real Stompers spelade både före och efter den intressanta föreläsningen som bland annat handlade om hans identifiering av amiralskeppet Mars som sjönk 1564.

På hembygdsgårdens område serverades våfflor, fikabröd och varm korv, försäljning av ortens olika hantverk och fiskdamm för barnen under dagen med skurar av regn.

Ett stort ideellt arbete hade lagts ner av hembygdsföreningens medlemmar under denna festdag.

Ingegerd Grimell

Näraskribent