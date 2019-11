En filmkväll att minnas

Utanför färgades tillvaron grå denna kväll, då regn och rusk bidrog härtill, men innanför bjöds de inkommande på en trivsam atmosfär. Ett hundratal pensionärer köade för att bli serverade värmande glögg, innan de intog sina åskådarplatser. I pausen serverades en god soppa och Jim Edlund underhöll med fin sångstämma till sitt gitarrspel.

Film är som bekant bäst på bio. "A star is born" från 1976 var den första av två filmer som visades denna kväll på Gnistan. Här skulle Elvis Presley ha spelat den manliga huvudrollen, men hans vacklande hälsa satte stopp härför. När filmen hade svensk premiär i augusti 1977 så var det samma tid som Elvis dog. Tankarna gick då till "the king of rockn´roll" och den tid då fansen hopades sig, musiken dånade och drogmissbruket drabbade en del stora artister.

Kris Kristoffersson axlade rollen som John Norman i nämnda film och Barbara Streisand fick rollen som Esther. Den förra hamnade i nedförsbacke och slocknade som stjärna, men Esther efterträdde som den nya och klart lysande förmågan på stjärnhimlen. Vilken röst hon hade! Vilket drama det blev!

Den andra filmen som visades denna kväll var "The wife" med Glen Cloose i den kvinnliga huvudrollen. Filmen handlade om mannen som fick nobelpris, fastän det var hans maka som hela tiden ställt upp som spökskrivare. Således framkom ytterligare bevis på att det ibland stämmer med de bevingade orden att "det är kvinnan bakom allt".

Biointresset var stort, så det bevisade att något bra var gjort. I fortsättningen kanske det visas någon film med mannen framför allt.

Ulla Jonsson