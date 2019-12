En 75-årig epok tar slut när Nolagympan i Ö-vik läggs ned

Örnsköldsviks Husmodersgymnastikförening, ÖHG, bildades hösten 1944 av ett antal kvinnor som kände ett behov att få komma ut och röra på sig. Det var långt före alla andra former av motionsaktiviteter som går att finna idag. Möjligen är ÖHG är den allra första, i varje fall för motionsintresserade damer, eftersom föreningen var avsedd enbart för det kvinnliga könet. Så småningom välkomnades även herrar, även om det tog lång tid.

Föreningen bildades 1944 och starten skedde i gamla lasarettets källarvåning. 1948 kunde man flytta in i den nybyggda Örnsköldsskolan och ytterligare några år senare till Nolaskolan som färdigställdes 1950. Där höll föreningen till ända fram till 1998 då verksamheten flyttade till Mycklingskolan i Själevad. I samband med flytten ändrades också föreningens namn till Nolagympan.

Vid bildandet av ÖHG blev Olga Hörnqvist dess första motionsledare. Efter henne tog Daga Hellsing över mellan åren 1948-1958. De kommande tio åren, 1958-1968 utsågs Jenny Löwendahl som ansvarig ledare och från 1968 till 1978 svarade Barbro Wennman och Aina Nylander för ett delat ledarskap. 1978 klev Karin Eriksson in som ersättare för Aina. När Barbro Wennman slutade 1980 fortsatte det delade ledarskapet av Karin Eriksson och Barbro Bylund. Efter några år blev Karin ensam ledare och har allt sedan dess varit föreningens ständige motionsledare. Ett 41-årigt ledarskap vilket också är det längsta i föreningens historia. Som ett extra plus kan sägas att Karin aldrig behövt ställa in något enda motionspass för sjukdom!

Måndagen den 9 december 2019 blev alltså slutpunkt för Nolagympan. Även om kvällen inte skilde sig från tidigare motionstillfällen i form av hopp, spring, magplågaren och andra svettiga aktiviteter var det ändå ett stänk av vemod som vilade över detta sista motionspass. Till sist firade man med kaffe och lussekatt och Karin avtackades för sitt hurtfriska, inspirerande och långa ledarskap.

Hans Eriksson

Näraskribent