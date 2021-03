Emmy Norgren: "Du är inte ensam med långtidssymptom – jag förlorade smak och lukt för ett år sedan"

I onsdags var det ett år sedan första fallet av covid-19 bekräftades i Västernorrland. Sedan dess har livet satts på paus på flera sätt. Allt jag någonsin trott att jag skulle göra har skjutits fram, ställts in och jag har fått tänka om.

För lite drygt ett år sedan insjuknade jag, som många andra, i covid-19. Jag var bosatt i huvudstaden vid den tidpunkten, en stad där det var svårt att undvika smittan i början av pandemin – trots att jag följde restriktionerna. Jag minns första gången jag såg ambulanspersonal i full mundering lasta en covid-patient på bår. En syn som för många var väldigt skrämmande. Folk sprang in i närmaste butiks-entré, och vågade inte gå ut förrän ambulansen hade åkt.

Det började som en vanlig säsongsinfluensa. Hög feber, nästäppa och huvudvärk. Inget konstigt, tänkte jag. Men med tiden försvann smak och lukt helt och hållet.

Det var inget jag vid tidpunkten la någon större vikt vid, med tanke på att det är vanligt förekommande symptom vid förkylningar. Det fanns heller ingen information på 1177 om att smak- och luktbortfall var typiska coronasymptom. Men till sist försvann all smak – och med all smak menar jag all smak.

Jag åt en citron med ögonbindel och kunde inte lista ut om det var en apelsin, lime, grape eller citron.

Veckorna gick och jag tillfrisknade. Återhämtade mig och blev i princip helt återställd, bortsett från smak- och luktbortfallet.

En dag började det plötsligt att lukta bränt överallt. Både inomhus, utomhus och på jobbet. Mat och dryck ändrade smak. Kexchoklad smakade helt plötsligt majs. Kaffet började smaka beskare än vanligt. Jag slängde tre kaffepaket och gick till affären och köpte nytt. Började fundera på om något hade gått fel med rosteriprocessen på Zoegas-fabriken?

Nej. Det var mina egna sinnen som strejkade.

Veckorna gick och mina sinnen började sakta men säkert återgå till det vanliga. Smak och lukt kom tillbaka med ungefär 60 procent, och sedan dess har det varit oförändrat.

Det kan låta hopplöst att förlora smak och lukt. Den stora tjusningen en fredag med ett gott vin med en god ost är borta. Visst finns det dofter jag saknar extra mycket, som jag tidigare tog för givet. Nytvättade kläder. Regnig asfalt. Nybryggt kaffe. En positiv aspekt kan vara att jag inte känner doft av min egen eller andras svett.

En dag läste jag att det finns en chans att luktträning skulle kunna ge resultat.

Jag bad en vän fylla gamla kryddburkar med olika kryddor som jag sedan gjorde ett blindtest på.

Men det var omöjligt att gissa vad som befann sig i burkarna. Kokos, mynta och kryddnejlika. Frustrerat öppnade jag locket på burkarna för att ta reda på vad som fanns i, men näsan svek.

Det finns ingen evidensbaserad metod, vad jag vet, som garanterar att man får tillbaka lukt och smak helt.

Men vad är det talesättet brukar säga? Förlorar man ett sinne så skärps de andra, men det är inget som jag har märkt av. Tills vidare får jag fortsätta med min luktträning.