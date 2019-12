Emil Källströms (C) babylycka – fem dagar innan jul: "En väldigt bra julklapp"

Sommaren 2017 gifte sig Emil Källström, riksdagsledamot för Västernorrland och ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet, med Nathalie Nordström (som då tog efternamnet Källström).

Nu har de blivit föräldrar till en dotter.

– Det känns helt fantastiskt, givetvis. Det är omtumlande, häftigt och också någonting man gått runt och längtat efter i nio månader, och mycket längre än så. Nu har det äntligen hänt, säger en glad Emil Källström.

Barnet, som är parets första, kom till världen den 19 december.

– Allt har gått bra och det var en väldigt bra julklapp. Vi känner en väldigt stor tacksamhet till all duktig vårdpersonal som har hjälpt oss.

Att beskåda sin dotters ansiktsuttryck tycker jag just nu är häftigare än fyrverkerier.

Nu väntar några lugnare – förhoppningsvis – veckor på Källströms gård i Sund, Domsjö. Där har familjen just nu en så kallad "kombinerad jul- och babybubbla".

– Nathalie ska vara föräldraledig ett tag, och jag ska väl först se hur länge jag kan hålla mig borta från Stockholm innan de börjar sakna mig där nere. Det här är lite av ett experiment, skrattar han:

– Sedan tänker jag att jag ska hantera budgetförhandlingarna under nästa höst innan jag själv tar en rejäl föräldraledighet på ett halvår.

Har ni bestämt er för något namn ännu?

– Hon ska heta Dagmar.

Hur ska ni fira nyår?

– Det blir väldigt lugnt med lilla familjen hemma på gården. Att beskåda sin dotters ansiktsuttryck tycker jag just nu är häftigare än fyrverkerier, så det blir fokus på det lilla under kommande veckor och även under nyår, säger Emil Källström.