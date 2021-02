Elva spelare Modo bör hålla koll på: "Han har ett otroligt vasst skott – hög SHL-nivå"

Trupperna ses över i hög grad för tillfället. På måndag den 15 februari är det deadline, och då ska säsongens trupper spikas.

Sporten presenterar nu elva möjliga namn för Modo Hockey och Fredrik Glader att hålla koll på i slutet av säsongen inför en eventuell förstärkning av lagbygget. Vissa redan nu, somliga till nästa säsongs lagbygge.

Här är listan:

Daniel Muzito Bagenda

Klubb: Örebro

Position: Forward

Ålder: 24

Matcher 20/21: 35

Poäng: 10 (4+6)

Inte nöjd med situationen i Örebro, enligt en intervju med lokaltidningen NA. Ska enligt uppgifter jagas av bland andra Oskarshamn. Är en spelare av hög klass på hockeyallsvensk nivå, men det sägs att Örebro inte vill släppa honom till en SHL-konkurrent. Men en missnöjd spelare gör ingen glad. Bagenda är ett etablerat SHL-namn och skulle vara en av Hockeyallsvenskans bästa spelare om han släpps dit.

Josef Ingman

Klubb: Brynäs

Position: Back

Ålder: 25

Matcher 20/21: 26

Poäng: 2 (0+2)

Ska vara klar för Djurgården till nästa säsong, enligt uppgifter till Expressen. Får ingen istid i Brynäs i dagsläget och agenten söker alternativ redan för den här säsongen. Brynäs vill enligt uppgifter gärna ha kvar Ingman som en säkerhet, säsongen ut. Men till rätt peng så kanske han kan släppas...

Om klubbar i Hockeyallsvenskan vill stärka upp truppen i slutet av säsongen skulle det vara en bra lösning att släppa Ingman till Hockeyallsvenskan, där han skulle kunna svälja massor av istid, hjälpa ett nytt lag och personligen stärka upp självförtroendet inför kommande säsong i Djurgården.

Daniel Olsson Trkulja

Klubb: Leksand

Position: Forward

Ålder: 29

Matcher 20/21: 15

Poäng: 2 (1+1)

Har hamnat i Björn Hellkvist frysbox, och inte matchats kontinuerligt sedan i november 2020. Är en stark forward, rivig i sitt spelsätt och en poänggörare på hockeyallsvensk nivå. Har ofta använts i mer defensiva roller i SHL, där har representerat Linköping och Leksand de senaste fyra säsongerna.

Jesper Kokkonen

Klubb: HV71

Position: Forward

Ålder: 27

Matcher 20/21: 39

Poäng: 4 (1+3)

Har varit in och ut i HV71 under säsongen. Har inte hittat rätt, och nu har dessutom konkurrensen i truppen hårdnat. Har visat i Hockeyallsvenskan att han är en målskytt. En spelare att bygga ett lag runt. Kokkonen har däremot kontrakt med HV över nästa säsong vilket talar lite emot. Men definitivt en vass spelare många hockeyallsvenska sportchefer jobbar för att ta in.

Max Wennlund

Klubb: HV71

Position: Center

Ålder: 22

Matcher 20/21: 29

Poäng: 1 (0+1)

Har precis som lagkamraten Kokkonen haft svårt att ta en ordinarie plats, även om Wennlund verkar ha krigat till sig en liiiten roll här på slutet. Har däremot mest huserat i fjärdeformationen och skulle må bra av att göra ett omtag i Hockeyallsvenskan för att ta fortsatta kliv i sin karriär. Har blivit hyllad för sitt spel den senaste tiden, främst för sitt hårda arbete och sin intensiva skridskoåkning.

Markus Modigs

Klubb: Oskarshamn

Position: Forward

Ålder: 28

Matcher 20/21: 27

Poäng: 7 (5+2)

Den 21 januari gjorde kvalhjälten från 2019 sin senaste match i Oskarshamn. Är utanför laget i nuläget, och säkerligen ett hett byte för många klubbar. Har ett otroligt vasst skott, en bössa som håller hög SHL-klass. En vass värvning för många klubbar i Hockeyallsvenskan, och har säkert ögonen på sig från SHL-håll också. Vet vad som krävs för att avancera till SHL.

Christoffer Persson

Klubb: HC Dalen

Position: Back

Ålder: 35

Matcher 20/21: 22

Poäng: 12 (3+9)

Persson är en gigant i Hockeyettan. Får ut max av sitt spel och är en viktig kugge i HC Dalen. Hade det kämpigt under sin sista HV-säsong förra året men skulle kunna fungera bra i en defensiv roll i Hockyallsvenskan. Persson är en stor, stark och tung back som är suverän i box play.

Jakob Stridsberg

Klubb: HC Dalen

Position: Back

Ålder: 26

Matcher 20/21: 28

Poäng: 28 (5+23)

Stridsberg beskrivs som en av de enskilt största anledningarna till Dalens succésäsong. Backen har bidragit stort både offensivt och defensivt. Han har endast varit inne på fem mål bakåt under hela säsongen (!) där han är bäst i ligan med sina +36, i plus/minus-statistiken. Spelar alltid rejält och är skicklig med pucken. Bör vara ett hett byte för många klubbar i Hockeyallsvenskan.

Victor Wänghult,

Klubb: Kumla HC

Position: Forward/center

Ålder: 25

Matcher 20/21: 29

Poäng: 53(13+40)

Hela Hockeyettans poängkung finns i Kumla. Laget har spelat bra under större delen av säsongen, och i den främsta enheten har Wänghult varit dirigent. Hade stora förväntningar inför säsongen efter att ha återvänt från Västervik. 53 poäng på 29 matcher imponerar och med rätt roll i Hockeyallsvenskan skulle Wängult göra succé. Ytterforwarden besitter en ruggigt fin skridskoåkning och är stark i sin spelstil.

Martin Pärna

Klubb: Halmstad Hammers

Position: Forward

Ålder: 27

Matcher 20/21: 31

Poäng: 39 (13+26)

Som vanligt så är Martin Pärna oerhört poängstark i sitt Halmstad. Totalt har det blivit 39 poäng för den kvicke forwarden. Pärna beskrivs som en snabb och avig spelare som alltid kan hota ett försvar. Har bara sju matcher i Hockeyallsvenskan under karriären – har potential att lyfta i rätt omgivning.

Nikolai Belov

Klubb: Almtuna

Position: Back

Ålder: 33

Matcher 20/21: 31

Poäng: 3 (0+4)

Lämnade Almtuna för Modo under slutet av förra säsongen, men Modo valde att inte förlänga kontraktet. Belov skrev på nytt ett kontrakt med Almtuna, men nu uppges laget vara beredd att släppa honom igen. Ett flertal klubbar är i behov av backar – och Belov är definitivt intressant om det är en defensiv back som eftersöks.