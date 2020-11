Elin från Ö-vik bytte ekonomijobbet mot egenföretagande: "Jag brinner för bilder av människor"

I en ordinär villa i Gullänget håller hon till, en av Örnsköldsviks senaste fotografer. Det är här man hittar "Timelinephoto"

Elin Sävelind har byggt upp en liten studio i källaren där hon tar emot alla som villhöver nya bilder av familjen.

– Trots coronan har jag fått en hel del kunder och vi är ju aldrig mer än ett par tre personer på plats samtidigt. Även om jag har en egen studio så fotograferar jag helst utomhus.

– Jag tror också att i dessa tider så kan en bild på familjen, barnen eller barnbarnen var en perfekt julklapp till de familjemedlemmar man inte kan träffa i dessa tider av restriktioner.

Sin första kamera fick Elin Sävelind när hon var nio år. En Kodak-kamera som kom i ett startpaket med en informationsbroschyr.

Sedan dess har hon fotograferat allt och alla.

Idag har det utkristalliserat sig vad hon tycker mest om att fota.

– Porträtt är det jag brinner för. Det blir naturbilder också men att fotografera människor är mest intressant.

Men att våga ta steget från ett fast jobb till osäkerheten i ett eget företag har tagit sin tid.

– Jag utbildade mig till civilekonom efter gymnasiet och arbetade 14 år på samma arbetsplats innan jag vågade säga upp mig.

Hösten 2019 satsade Elin Sävelind allt. Det var som fotograf hon ville arbeta. Hon gick en starta eget-kurs samtidigt som hon också blev medlem i High Coast Creative.

Just då hade HCC precis dragit igång eXpression design-programmet och Elin blev väldigt intresserad.

– Först tänkte jag – “jag är ju fotograf, vad ska jag kunna göra för produkt”? Men jag tyckte det var så intressant och kände lust för att testa allt möjligt så därför gick jag med i det programmet också.

Det innebar att redan vid uppstarten av det egna företaget hade hon plötsligt två ben att stå på. Deltagandet i eXpression design-programmet utmynnade nämligen i "Timelinedesign" som under vintern designade underlägget "High Coast Temp"

– Och det är bara början, jag har en hel del idéer men det är hemligt än så länge.

I februari 2020 fick Elin Sävelind så sin F-skattsedel och det egna företagandet drog igång på allvar.

– Kanske inte den mest ultimata tidpunkten, som jag förklarade tidigare, precis när pandemin slog till, säger Elin och tillägger:

– Fast jag har ju inget att jämföra med. Jag vet inte hur det skulle sett ut om inte coronan varit.

Det som ligger på bordet när Allehanda är på besök kanske blir starten på ytterligare ett ben i företagandet.

Tillsammans med en av sina bästa vänner, Maarit Hagelberg lägger Elin just nu sista handen på en gemensam bok som går till tryck vilken dag som helst.

– Det började som ett projekt som skulle ställas ut på Kulturnatta 2020. Mina bilder och Maarits texter.

De varvade bilder och texter med varandra. Ena gången fick Elin Sävelind en text som skulle bildsättas, nästa gång var det en av hennes bilder som Maarit fick sätta text till.

– Vi hade kontakter varje måndag – hon skickade en text till mig som jag skulle bildsätta och jag skickade en bild till henne som hon skulle skriva en text till.

– Vi såg verkligen fram mot varje måndag när vi kunde utbyta bilder och texter. Tillsammans startade vi upp en instagramsida @m.o.m.e.n.t.s.b.y.m.e

När Kulturnatta blev inställt på grund av Coronarestriktionerna kom de på att de skulle kunna ha ett sommarkafé med bildvisning och textläsning av materialet samt en utställning. De höll till i Västansjö bygdegård och körde vid fyra tillfällen.

– Nu har vi delat in materialet i tre teman och fått hjälp av Ågrens tryckeri med layouten så i slutet av november kommer vår gemensamma bok "Ögonblick Moments by ME"

– Vi har redan nya idéer att bygga vidare på. Men först vill vi se hur den första boken tas emot.

Vad säger familjen om den nya Elin Sävelind?

– Alla tycker det är jätteroligt att jag gör det jag brinner för och de märker att jag mår så bra av det. Men det är ett stort steg att gå från en fast tjänst till att vara egen företagare både när det gäller arbetstider och att det är osäkrare än att vara anställd. Men det är det värt.