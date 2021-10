Elias Rosell: Kommunen bör omförhandla avtalet med Modo

17 186 401 kronor – så mycket ska kommunen betala till Modo i år för att bland annat få använda lokaler på Hägglunds Arena enligt de avtal som kommunen har med hockeyklubben.

Enligt avtalen kommer Modo att betala kommunen nästan tre miljoner kronor för olika hyror – men slutresultatet blir alltså en rejäl överföring från kommunens bankkonto till Modos dito.

Detta avtal kommer att gå ut den sista december 2023. Men redan i år måste kommunen ta ställning till om avtalet ska förlängas efter år 2023 eller inte eftersom det måste sägas upp två år innan det löper ut – annars förlängs det automatiskt med ytterligare två år. Det är lite som ett dåligt telefonabonnemang med andra ord.

Att avtalet är på väg att gå ut gör att det är hög tid att ställa sig frågan om vilken relation kommunen ska ha med Modo framöver.

Min utgångspunkt i den debatten är att ishockey, även om det var kul att se staden blomma upp och Modo ösa in mål under hemmapremiären förra veckan, inte kvalar in i samma liga som skola och omsorg när det gäller frågan om vad som ska ingå i välfärdens kärna.

Kommunens avtal med Modo gör dessutom att föreningar inom andra idrotter känner sig orättvist behandlade – vilket är enkelt att förstå.

Att hålla hårt i plånboken kommer att bli ännu viktigare för kommunen framöver i och med att den ekonomiska situationen ser ut att bli mer ansträngd de kommande åren.

Kommunen bör därför inte förlänga avtalet med Modo.

Nu går det ju att invända att Modo betyder mycket för den lokala ekonomin. Det var ett argument som inte minst användes av Elvy Söderström när kommunens avtal med Modo tecknades 2013.

Det är ett argument väl värt att ta på allvar. Men tiden har gått och ser man på utvecklingen mellan 2013 och hösten 2019, alltså innan coronapandemin gjorde att läktarna blev tomma, så har publiksnittet nästan halverats.

När politikerna ska ta ställning i frågan om framtida samarbete med Modo så behöver de utgå från den nya verkligheten med ett lägre för Modo.

Till kommunens försvar kan det också sägas att de knappast är ensamma om att på olika sätt ge ekonomiskt stöd till elithockeyklubbar. Exempelvis fick det Leksand som 2016 spelade bort Modo från SHL ekonomiskt stöd från sin kommun. Men kommunpolitikerna i Ö-vik har en fri vilja – andra kommuners beslut gör dem inte tvungna att stödja Modo.

Att kommunen inte bör förlänga det nuvarande avtalet innebär inte att kommunen ska säga upp allt samarbete med Modo efter år 2023.

Kommunen kommer fortfarande att ha skäl att använda Hägglunds Arena för större event och se till att arenan fortsätter användas. Flera personer med insyn som jag pratat med säger att Modo inte skulle klara att driva arenan utan det ekonomiska stödet från kommunen.

Inför förhandlingarna om ett nytt avtal bör kommunen ha tre utgångspunkter: säkra framtiden för Hägglunds Arena, minska den årliga summan som går till Modo och få ut så mycket som möjligt av avtalet.

Det kan finnas en konflikt mellan att säkra arenans ekonomi och att minska stödet till Modo. Stödet till Modo bör därför inte minska så mycket att arenans framtid riskeras.

För att kommunen ska dra så mycket nytta som möjligt av ett framtida avtal finns det skäl för de andra partierna att vara positiva till den motion som Vänsterpartiet lagt om att kommunen ska undersöka möjligheterna att etablera mer kommunal verksamhet i arenan.

En förskola i arenan, vilket finns med bland Vänsterpartiets förslag på hur arenan ska kunna användas mer, kanske inte är den optimala lösningen. Men så länge kommunen ger stöd till Modo bör kommunen försöka använda arenan så mycket som möjligt.

Utöver det bör kommunen fortsätta ställa krav på att Modo blir mer jämställda.

Kommunen bör använda det faktum att de har powerplay-läge i kommande förhandlingar med Modo.