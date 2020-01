Elias Petterssons fina hyllning – skänkte pengar för att hedra lagkamratens pappa: "Visar vilken typ av person han är"

Under helgens All Star-helg i NHL sköt Elias Pettersson hårdast av alla i en av de tävlingar som hölls.

Välgörenhetspengarna Pettersson vann valde han att skänka till forskning för sjukdomen Parkinson. För lagkamraten Brock Boeser vars pappa haft sjukdomen i tio år.

– Jag blev ganska chockad, säger Boeser till The Athletic.