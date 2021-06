Efterlängtat då Ö-viks stora turistattraktion öppnade igen – fullbokat första dagen

Skratt och plask ekar genom rummet när man kommer in till Paradisets stora simbassäng. Nu har badet öppnat för första gången sedan november 2020 och första dagen är det fullbokat. 70 personer får vistas där under förmiddagen och 70 under eftermiddagen.

Vilma, som har jobbat på Paradiset sedan 2018, tycker det känns skönt att det äntligen är folk på plats.

– Det har varit tomt här under stängningen. Det är roligt att se att barnen har kul och tycker om att vara här, säger hon.

Sedan badet stängde har Vilma hjälpt till med att åtgärda smårenoveringar och att sätta upp nya dekorationer. En skattkista, en pirat och olika djur kan man nu se i badets olika rum.

Hur är det att arbeta som badvakt?

– Det känns roligt att få börja igen när man inte har gjort det på ett tag. Jobbet som badvakt är ett stillasittande jobb, man har tid att sitta och filosofera mycket, lägger hon till.

Max, snart fyllda 17 år och som går naturlinjen på Nolaskolan, arbetar som praktikant på badet under en vecka till. Han tycker det är roligt att få arbeta när det finns människor på plats sista veckan av sommarjobbet.

– Det är kul att det kommer hit folk, slår han fast.

Utökade städrutiner och regelbunden desinfektion är det som gäller vid öppningen: samma åtgärder som vidtagits sedan pandemin bröt ut, berättar Paradisets chef David Berglund.

Helst ser personalen att besökarna bokar sin tid i förväg via Paradisets hemsida för att onödiga köer inte ska bildas vid receptionen. Örnsköldsviksborna kan njuta av Paradisets upplevelser återigen.