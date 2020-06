Efterlängtade premiären är här – vi har känt våra tränare på pulsen inför avspark på söndag

Efter en lång, lång vårsäsong är det äntligen dags för avspark och seriepremiär i division 3 där Ångermanland representeras av fyra lag.

Det är Sollefteå, Kramfors, Älgarna-Härnösand IF samt Anundsjö.

Premiäromgången bjuder på ett derby direkt och det är Älgarna-Härnösand IF som tar emot Sollefteå på Högslättens konstgräs.

För Kramfors del väntar Frösö på bortaplan medan Anundsjö inte har sin premiärmatch förrän 27 juni.

Vi har känt tränarna i Sollefteå, Kramfors och Älgarna-Härnösand IF på pulsen inför den så efterlängtade fotbollspremiären.