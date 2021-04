Efter uppropet – så går köpet av Hedbergs körsbär: ”Blivit ett moment 22”

Körsbärsuppropet lämnades över till kommunalråd Per Nylén år 2019. Över 1000 personer, bland dem flera namnstarka kulturprofiler, hade då skrivit under för att få kommunen att köpa Hans Hedbergs stora körsbär i keramik.

Tre år senare står skulpturen fortfarande undangömd i ett förråd i Skåne.

– Det har blivit ett moment 22, konstaterar Hedbergkännaren Per Grimell.