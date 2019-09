Efter Ulvö Hotells stängning – så påverkas båtturerna i vinter: "Finns det inget behov att köra måste vi anpassa oss"

Under tidigare år har Ulvö Hotell haft öppet under i princip hela vinterhalvåret, med bland annat after works, julbord och påskkonsert. Men efter en tids dålig lönsamhet väljer man nu att stänga för säsongen den sista oktober.

Det har lett till att Örnsköldsviks Hamn och Logistik har börjat titta på nästa års båtturlista – för att se om de behöver gå ned i trafik.

– Självklart tar vi hänsyn till om hotellet håller öppet eller stängt. Vi är en behovsanpassad verksamhet. Finns det inget behov att köra måste vi anpassa oss, säger hamnchefen Mikael Johansson.

Vinterturlistan för 2019 – som i dagsläget syns på MF Ulvöns webbsida – kommer att vara densamma. Den har dubbla avgångar nästan varje dag, måndag till söndag.

Men hur det blir under 2020 är ovisst.

– Hotellet är en stor aktör där ute och det är självklart tråkigt att det inte går runt, men vi får förhålla oss till det, säger Johansson.

Visste ni om att hotellet skulle stänga?

– Vi hade hört rykten, men fick det bekräftat av vd:n i slutet av förra veckan. Vi gick upp i trafik under 2019, efter hotellets önskemål. Men nu måste vi anpassa oss. Finns det inga kunder kan vi inte köra båten tom fram och tillbaka.

Finns det en risk att det blir färre båtturer nästa år?

– Jag vill inte uttala mig om det riktigt än. Vi har precis fått informationen och har precis påbörjat arbetet med att ta fram ett förslag som först ska ventileras i alla nämnder och kommittéer – och sedan tas i beslut.