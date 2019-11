Efter tunga avbräcket – Timrå kan få klara sig utan ytterligare en kugge i toppmatchen: "Får avvakta och se"

Matchen

Timrå IK–IF Björklöven, Hockeyallsvenskan

NHK Arena, fredag 29 november, 19.00.

Läget i laget

Oliwer Fjellström (rygg) är långtidsskadad, Jens Lööke (hjärnskakning) klev av mot Västerås och missar åtminstone tre matcher. Sebastian Ohlsson stod över torsdagsträningen på grund av en skadekänning och är ett frågetecken. "Vi tar beslut i morgon, vi får avvakta och se", säger Fredrik Andersson. Morten Madsen missade den senaste matchen på grund av sjukdom, men tränade för fullt på torsdagen och väntas vara tillgänglig.

Tränarsnack

Fredrik Andersson, Timrå IK:

– Vi är inne i en tuff period nu med mycket matchande och det lag som klarar av att vara där mentalt varje dag och göra de grejer som man tränar på varje dag kommer att vinna mycket matcher nu. Vi måste tillbaka till det spel som vi visade mot Karlskoga för då visade vi att det finns där, men som det såg ut mot Västerås så verkade det som att vi tog en "day off" och trodde att det skulle gå av sig självt, säger Andersson och tillägger:

– Det är serieledarna som kommer på besök så det är en härlig utmaning och vi vet att det kommer extra mycket folk så det är extra roligt att spela sådana matcher.

Notera att ...

... Jeremy Boyce spelade sin 500:e match i Timrå IK under onsdagen. Inför mötet med Björklöven ska han hyllas av klubben och hemmasupportrarna.

... Timrå IK förlorade mot Västerås (2–4) under onsdagen. Samma kväll vann Björklöven toppmatchen mot BIK Karlskoga med 5–2 och gjorde ett litet ryck i tabelltoppen. Björklöven har nu sju raka segrar.

... Timrås poängkung Jonathan Dahlén fick spela i olika omgivningar mot Västerås sensast, under torsdagen tränade han i en kedja tillsammans med centern Morten Madsen och Sebastian Hartmann.

Så följer du matchen

Se den på plats i arenan, på tv via C More Hockey, eller via vår liverapport på ST.nu.