Efter söndagens inbrott – butiksägaren i Ö-vik om rånet: "Vi har fått dem på film"

Under måndagen skrev vi om inbrottet. Stefan Lundgren, ägare till Elon Lundgrens i Arnäsvall, berättar att några personer tog sig in i butiken via en dörr.

– De hackade sönder dörren. Att det blev inbrott hos oss är förvånade, för vi har mycket bra skydd. Det är som Fort Knox.

Det var snabba inbrottstjuvar.

– Det tog fyra, fem minuter innan de var ute. Det var riktiga proffs. Polisen var här på sex, sju minuter och Securitas sju minuter. De hade tur som klarade sig.

Tjuvarna fick med sig fyra TV-apparater.

– Det är åt pipan det här. Vi har aldrig haft inbrott tidigare, säger Stefan Lundgren.

Nu ska han ge TV-bilderna till polisen.

– Vi har fått dem på bild.