Efter skogsbranden i Ö-vik – SMHI varnar för varmare väder: "Förberedda på fler bränder"

Under gårdagen arbetade räddningstjänsten frenetiskt för att släcka ett flertal bränder runtom i Ö-vik. Klockan 13:33 inkom larm om en omfattande skogsbrand mellan Björna och Långviksmon i närheten av Mattarbodumssjön.

Det var inte förrän ett flertal timmar efter utryckning och med hjälp av insatsstyrkor med vattenbombningar från helikoptrar, som Räddningstjänsten började få kontroll på branden.

– Vi förväntar oss och siktar på att få kontroll under kvällen och göra eftersläckning under natten för att sen lämna över till markägaren Holmen skog, berättade inre befäl Jörgen Seijising under måndagen.

Senare runt 21-tiden hade samtliga bränder hunnit släckas, men branden mellan Björna och Långviksmon bestod ännu. Hela natten skulle gå åt till släckningsarbete och målet var att lämna över till markägarna under tisdagen.

Nu är branden släckt och överlämning har skett under tisdagsmorgonen, enligt inre befäl Lars Hammarström i Västernorrland.

– Arbetet har fungerat väldigt bra och vi säkrade området runtom med slangar. Vi har nu bedömt att det inte finns någon spridningsrisk, så därför har vi avslutat arbetet för nu, från vår sida, och lämnat över för bevakning via markägarna, säger Lars Hammarström.

– De har duktig personal på plats, egna material och utrustning såväl som gedigen kunskap om skogsbränder. Vi känner oss trygga med att de har tagit över.

Räddningstjänsten kan dock inte slappna av helt, enligt Lars Hammarström.

– Om det börjar brinna igen och de inte har kontroll åker vi givetvis dit. Det är viktigt att vi har folk på plats hela tiden.

Mathias Westerlund, regionschef för Holmen Skog region nord, berättar att de har personal på plats som arbetar för att undvika att branden startar igen.

Har branden inneburit stora kostnader för er?

– Nu i detta läge är vi tacksamma för att det blev en så pass liten yta och i detta fall bara kalmark. Det är inga stora värden som går till spillo, men det blir en kostnad för personalen som är på plats.

– Om branden hade blivit större hade det kostat mer. Vi är därför glada att Räddningstjänsten agerade så pass tidigt. Framöver får vi på Holmen Skog sätta dit ny skog.

Holmen Skog beräknas vara på plats tills dess att rök och eventuell glöd är helt Det kan ta alltifrån en dag upp till en vecka, enligt Mathias Westerlund.

SMHI utfärdade under tisdagen en varning för höga temperaturer i Västernorrland de kommande dagarna. Temperaturen beräknas ligga på 26-30 grader, tre dagar i rad.

Tror ni det kan bli fler bränder framöver?

– Vi vet att det kommer bli höga värden idag och ännu högre imorgon så vi är förberedda på ytterligare bränder, säger Lars Hammarström.

Insatsledaren Ulrik Lindström, fortsätter:

– Imorgon tror jag kan bli den mest kritiska dagen, så vi måste hinna återställa all utrustning som använts idag. Vi jobbar för fullt för att få tillbaka allting på sina ordinarie platser. Att ta tillbaka allt från skogen, tvätta, rengöra, prova och säkerställa utrustningen tar sin tid också.

Hur ser ni på att det är den största branden hittills i år?

– Det är naturen som styr händelseförloppet och det är svårt att påverka. Men ju snabbare vi kommer på plats desto bättre förutsättningar har vi och desto snabbare kan man påbörja släckning. Annars kan spridningen hinna bli ännu större, säger Ulrik Lindström.