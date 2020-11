Efter skärpta coronaråden i Ö-vik – gymägare om nya läget: "Vi alla tar det på stort allvar"

Coronapandemin tycks inte släppa taget och nu har nya skärpta pandemiråd kommit som gäller åtminstone fram till den 13 december.

Avstå från gym är en av punkterna.

Allehanda har varit i kontakt med några av Örnsköldsviks gym för att se hur de tacklar den rådande situationen.

– Vi märker hur oerhört mycket träningen betyder för många. Framförallt i de här tiderna, att man får behålla sina rutiner, träningen och må gott. Det är verkligen två sidor, säger Veronica Byström, delägare och platschef på Energicenter i Bjästa.

– Vissa har medicinska behov av att träna och då är det svårt att säga att de inte får komma hit, säger Annica Sjöblom, verksamhetschef på Friskis & Svettis i Örnsköldsvik.

De nya råden har tagits emot med blandade känslor.

– Vårt ansvar här, i Sverige och hela världen är att anpassa oss efter de omständigheter som är. Samtidigt har vi ett ansvar för personalens löner och vårt företag. Det är en viktig del att försöka titta på i helheten, säger Mona Nilsson, delägare på 1Life i Örnsköldsvik.

– Jag tror att vi alla gymägare tar det på stort allvar. Jag hoppas det i alla fall. Vi gör allt vad vi kan för att kunna hålla öppet och skapa en så säker och trygg miljö som möjligt. Det känns som att alla försöker var innovativa och hitta på bra lösningar, säger Veronica Byström.

Alla tillfrågade gym har haft det glest med besökare under hösten. På Friskis & Svettis har siffrorna gått från drygt 320 stycken besökare på en dag förra året till knappt 90.

Trots ett lågt antal besökare har både 1Life och Friskis & Svettis valt att sätta ett tak på max antal personer i lokalerna.

Friskis & Svettis tar in max 30 personer och 1Life sätter stopp vid 23.

På Energicenter har man inte gjort några begränsningar.

– Vi har inte känt att det behövts än. Vi är ett gym på en liten ort och vi har en enormt stor lokal. Kollar vi hur många som kommer in på hela dagen är det glest och luftigt. Ett nästa steg kan vara att sätta bokning på gymtiden för att begränsa, säger Veronica Byström och fortsätter:

– Vi har sett att antalet inpasseringar sjunkit sedan i höstas då vi började nås av rykten om att pandemin går åt fel håll. Det är ett tecken på att människor tar det på allvar och lyssnar på restriktionerna.

Gruppträning är något som fått sig en rejäl översyn. På 1Life och Energicenter är det max åtta personer inomhus som gäller.

Friskis och Svettis har valt att dra åt ännu hårdare.

– Vi har pausat all gruppverksamhet. Vi började med att vi skulle dra ner på antalet deltagare men vi kände att det inte är rätt och valde därför att ställa in all gruppträning, säger Annica Sjöblom.

Restriktionerna har även lett till nya satsningar och trender.

– Det har tagits fram jättemycket digital träning som man kan komma åt online. Det hänvisar vi alla till. Det är inte samma sak att träna hemma men det finns möjlighet att hålla igång. Vi har även fått frågor om att hyra ut redskap och det är något vi ska fundera på, säger Annica Sjöblom.

De är alla överens om att det är en tuff tid att driva gym på.

– Vi gör precis allt vad vi kan för att vara bra och trovärdiga, följa restriktionerna och ändå finnas kvar. Om kunderna finns kvar för oss nu, då finns vi kvar för dem efter det här, säger Mona Nilsson.