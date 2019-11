Efter Rosdahls skada – Modo har hittat en ersättare i SHL-klubben: "Gillar att vara i hetluften framför målen"

Redan i den första perioden mot Björklöven var olyckan framme. Kim Rosdahl täckte ett skott och skadade sig så pass illa att han var tvungen att bryta matchen och ta sig till sjukhus. Nu står det klart att den viktige forwarden ser ut att bli borta från spel i fyra veckor.

Modo agerade direkt och under torsdagsförmiddagen meddelade klubben att de har lånat in Skellefteås forward Albin Eriksson under de närmsta fyra veckorna.

– Vi har en skada på Kim Rosdahl och får in en stor, stark spelare som gillar att vara i hetluften framför målen där han alltid tar pucken mot kassen i offensiv zon, säger Modos sportchef Fredrik Glader till klubbens hemsida.

Eriksson debuterade i SHL under förra säsongen och svarade då för 16 poäng (9+7) under 44 matcher. Den här säsongen står han noterad för 12 matcher och 2 poäng. Den här säsongen har 19-åringen även spelat åtta matcher med U20-landslaget.