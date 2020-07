Efter problemen vid vindkraftbygget i Viksjö – nu kräver länsstyrelsen åtgärdsplan: "Behöver återställa tidigare"

Efter att länsstyrelsen under hösten 2019 påpekat brister vid vindkraftbygget i Viksjö stod delar av bygget still under perioder. Byggstoppet ledde till att en av entreprenörerna vid projektet fick lämna Viksjö. Anledningen till stoppet var då miljööverträdelser vid bygget av vägar och fundament till vindkraftverken i området.

Nu har även länsstyrelsen Västernorrland förelagt Nysäter Wind att redovisa en plan för att återställa delar av det påverkade området inom vindkraftparken på Hästkullen.

– Villkoret i tillståndet säger att de ska återställa tillfälliga ytor inom ett år. Men vi tycker att det finns andra saker som de kanske behöver återställa tidigare, säger Frida Uebel, miljöhandläggare på länsstyrelsen Västernorrland.

– De har själva sagt att de kommer ta fram just en sådan plan. Vi ville säkerställa att den kommer in inom en viss tid och att vi på länsstyrelsen får se den och granska innan det drar igång.

Sedan 2019 har länsstyrelsen varit på nio besök i parken och uppdagat en del brister som myndigheten nu anser ska åtgärdas. Bland annat menar länsstyrelsen att en dumpningsplats, som beskrivs som omfattande, ska åtgärdas och att områden projektet temporärt använt sig av måste återställas.

– Det är klart att det är ett stort vägnät som är byggt. Är det så här pass mycket väg är det alltid saker som måste återställas, säger Uebel och fortsätter.

– Sedan beror det på hur man har byggt under resans gång. Här tycker vi att det finns exempel på saker som hade kunnat göras annorlunda för slippa återställa vissa saker redan nu innan villkoret träder i kraft.

Har det här föreläggandet en del i problemen från i höstas?

– Det är klart att i normala fall så skulle det antagligen räcka med villkoret som sådant. Men nu har det dumpats massor och det finns vissa vägdiken som inte är utfärdade som de ska och kan behöva tas bort innan. Det är därför vi har förelagt dem, säger Uebel.

Samtidigt är förelägganden likt detta inte helt vanligt från länsstyrelsens sida.

– Vi har inte förelagt någon om det tidigare. Men jag kan inte säga hur vanligt det är på andra ställen, menar Uebel.