Efter Perfect Plans succé – här spelas nästa skiva in i Ö-vik: "Vilken som helst av låtarna hade kunnat vara förstasingel"

Ingen torde protestera mot påståendet att Perfect Plan, som bildades i Örnsköldsvik 2014, består av några av kommunens mest rutinerade musiker.

– Inte för att skryta, men vi bildar en riktigt stark femma. Jag har fördelen att få jobba med fantastiska musiker. Jag tycker att de är bäst.

Det är inte bara Hilli som tycker att Perfect Plan låter bra.

Stora italienska skivbolagsjätten Frontiers Records har en liknande ljudbild av gruppen.

När Frontiers fick höra Perfect Plans – som består av Kent Hilli, Leif Ehlin, Fredrik Forsberg, Mats Byström och Rolf "Trazan" Nordström – första skiva så fick Hilli snart ett positivt besked.

– Den dagen glömmer jag inte i första taget. Jag fyllde 50 år och var på min mormors begravning i Finland när jag fick ett mejl om att Frontiers ville skriva kontrakt med oss.

– Frontiers är störst i världen på melodiös hårdrock. De finns över hela världen. Deras mest kända namn är grupper som Whitesnake, Journey, Foreigner och Survivor, och de har många stora namn i Sverige också.

Debutalbumet, en så kallad fullängdare, släpptes den 20 april 2018.

Den 4 september 2020 kommer uppföljaren "Time for a miracle", men redan den 25 juni släpps första låten och videon "Better walk alone".

– Albumet är så starkt att vilken som helst av låtarna hade kunnat vara förstasingel. Det var efter diskussion med skivbolaget som vi bestämde att "Better walk alone" ska komma först.

Hur känns det inför det släppet?

– Otroligt spännande. Även om vi vet och tycker att det här är bra så vill man ju att den ska tas emot stort när den släpps på digitala plattformar, säger Kent Hilli.

Även om albumet "All rise" blev en fullträff för Perfect Plan, säger Kent Hilli att bandet och alla runt det, tagit ytterligare ett stort steg.

– Vi är faktiskt fruktansvärt nöjda med Time for a miracle. Mårten Eriksson, som mixat skivan, är otroligt skicklig. Få kan visa upp ett cv som hans. Även mastringen har skötts av ett fullblodsproffs, som arbetat med gruppen Rammstein.

Klockan 16.00 på torsdagseftermiddagen går det även att lyssna och titta på den nya, officiella musikvideon "Better Walk Alone", här:

Skivbranschen ser inte längre ut som för ett antal decennier sedan när det såldes drivor av vinyl- och så småningom cd-skivor.

Men många av de musikälskare som fattat tycke för de band och artister som finns hos Frontiers Records vill fortfarande ha något fysiskt att kunna hålla i.

Bara någon vecka efter att den första låten från nya albumet är släppt, kommer tvåan, som har samma namn som albumet.

I augusti kommer den tredje låten – och singel nummer fyra släpps samtidigt som resten av albumet, i september.

Tre av de fyra första låtarna som Perfect Plan är på väg att släppa i sommar och höst kommer det att göras video till.

Allehanda var med när "Better walk alone" spelades in – i det gamla stationshuset i centrala Örnsköldsvik.

För Perfect Plan, som har kontrakt på fem album med bolagsjätten Frontiers, står förstås mycket på spel med andra albumet som alltså avtäcks i sin helhet den 4 september.

– Vid släppet kommer det snabb och tydlig respons. Vi vill ut och spela, så klart. Gärna på festivaler; när det väl blir dags efter det här besvärliga coronaläget.

– Varför inte sikta på en plats på Sweden Rock Festival? Det skulle betyda att en dröm går i uppfyllelse, säger Hilli.

Till debutalbumet skrev Kent Hilli nästan allting. Nu har arbetet med att skapa nya låtar förändrats en aning.

– Jag skriver alla sångmelodier och texter. Vi börjar med akustiska versioner och bygger därefter låtarna tillsammans i studio. Det är betydligt roligare och mer effektivt när alla i bandet är delaktiga.

– En stor del av låtarna bygger på gitarriff. Där är vår gitarrist Rolf "Trazan" Nordström ovärderlig.

Känner ni stor press av att ha Frontiers som har krav på er?

– Bara inspirerande. Vi vill toppa siffrorna från förra albumet. Frontiers lägger pengar både på inspelningar och på marknadsföring, så vi ska också leverera.

Blir ni svinrika på det här samarbetet?

– Nej, man blir inte rik i den här branschen längre. Om man inte ligger i den allra översta toppen.