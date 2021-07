Efter Mattias Baudins stroke – nu kan paret öppna sin skulpturpark i Lögdeå

När satsningen med skulpturparken utanför galleriet i Lögdeå utanför Nordmaling i sommar öppnar för besökare är det ett kulturarrangemang som i likhet med så många andra fått vänta på att möta sin publik. Sommaren 2020 skulle jubileet äga rum och markera de totalt 35 år som smeden Mattias Baudin och glasblåsaren Linda Baudin varit verksamma. Men det var inte coronapandemin, utan ett sjukdomsfall som stoppade sommarutställningen, när Mattias Baudin i mars 2020 var nära att drabbas av stroke.

– En kväll upptäckte jag att hans pupiller var olika stora och jag tvingade honom att åka in till Umeå för att få det undersökt, berättar Linda när Västerbottens-Kuriren besöker paret i Lögdeå, där de utöver bostadshus har sitt galleri, glashytta och sliperi.

Smedjan har Mattias Baudin fortfarande kvar i Olofsfors där han sedan många år är ett känt namn – och det var de många och fysiskt krävande åren i smidesyrket som också låg bakom det inre blodkärl som nu hade brustit och riskerade att bli en större blödning. Tre veckor sängliggande i migrän följdes av sex månaders sjukskrivning och all verksamhet i galleri och smedja lades på is.

– Arbetet med skulpturerna till jubileet var precis i det skede då allt var halvfärdigt och låg utspritt i fragment – men det var bara att pausa, säger Mattias Baudin, som samtidigt krasst konstaterar att ska man vara sjukskriven så ska det vara under en pandemi.

Under de första fyra månaderna tappade paret Baudin alla sina beställningar och det osäkra läget gjorde att glasugnen fick stå still under hela våren 2020 och även delvis under hösten därpå. Samtidigt gav sjukskrivningen den rastlöse Mattias Baudin tid att sätta sig in i de komplexa ansökningsprocesserna för de statliga krisstöd som blev välkomna bidrag till att göra pandemin något mindre kännbar.

– Det blev en helomställning av vardagen och jag började laga mycket mat för att hålla mig sysselsatt. Jag har också tagit mig tid att läsa Bibeln från pärm till pärm och hann även börja på Koranen, berättar Mattias Baudin.

Sjukdomsfallet har också givit nya insikter och perspektiv på vardagen och yrkeslivet. I stället för att återgå till det slitsamma smidesyrket på heltid efter sjukskrivningen ägnar han nu en del av sin arbetstid åt att hoppa in som lärarvikarie.

– Det är otroligt givande och i undervisningen kan jag ofta koppla in min erfarenhet som konsthantverkare i matematik, kemi och teknik. Det är häftigt att uppleva hur intresset väcks när man lägger upp en ljusstake eller en järnklump på bordet under en fysiklektion.

Att arbeta med och för barn och unga har också varit ett återkommande stråk i Mattias och Lindas gemensamma arbete, bland annat i ett par av de många verk de utfört till offentliga miljöer i hela Sverige. Till Sjöfruskolan skapade de 2011 i samarbete med elever och lärare en ljuskrona av järn och glas och några år senare skapade de ljud- och ljusinstallationen "Följ din stjärna" till förskolan Myran i Vännäs.

De egna barnen är också viktiga inspirationskällor och även medskapare till den konstnärliga miljön utanför galleriet: bland skulpturerna tronar sonen Sets trädkoja, som han som 5-åring designade och fick hjälp att uppföra, med glasutsmyckningar av Linda.

– När man fastnar i tankeprocesser kan det vara väldigt hjälpsamt att vända sig till barnen för rådgivning. Det är inte alltid deras idéer förverkligas, men de har helt fria sätt att tänka som kan öppna dörrar hos en själv, säger Linda.

Att arbeta som äkta makar i konstnärlig verksamhet är också en enorm styrka, konstaterar de. Utöver att ha djup förståelse för den tid som konstnärliga processer tar, med ömsesidig uppbackning av varandra, finns också den andra som ett bollplank i skapandeprocesserna. Att hålla händerna i arbete är det bästa sättet att hålla kreativiteten i gång, menar de båda. En viktig princip är också att hålla den egna konstnärliga linjen, även i beställningsarbeten.

När jubileet planerades för att fira Mattias 25 år som smed och Lindas 10 år som glasblåsare var huvudtemat givet; fåglar, vilka med sina associationer till mänskliga och existentiella teman präglat både egna och gemensamma arbeten. De 35 verk som återfinns både utanför och inne i galleriet blir en exposé över både nya och äldre verk med de många utarbetade tekniker som använts genom åren.

Ett av de senare verken är också ett av de större; "Fågelkull", med ett tiotal fåglar som lyfter från marken i flock.

– Varje fågel är smidd i ett stycke, ur ett ämne på 12 kg, ett av de tyngre arbetena jag gjort – men väldigt roligt att göra, säger Mattias.

I en liten flock småsparvar och hos den större snöskatan glänser glasmosaik som fjäderdräkt i den teknik paret arbetat fram tillsammans, medan en stiliserad svan och storspov ger exempel på ett mera grafiskt uttryck. Intill samarbetet "Kulfågel" av smide och glas finns Lindas glasverk "Ägg i bo" och en bit därifrån återfinns också klassikern "Flygfisk", vilket i en tidig version blev en legendarisk milstolpe i Mattias Baudins karriär sedan den köptes av Roger Moore 1997.

Bland verken finns också avtryck av den genomgångna pandemin – en grupp coronafåglar som i trots mot restriktioner omfamnar varandra. Och i smidesverket "Samtalet (max 8 personer)" görs en annan kommentar till tiden i pandemin.

– Trots alla fåglar är det faktiskt människor som vi inspireras mest av, sociala samspel och beteenden, det tycker vi ofta är mer intressant än naturen, säger Linda.

Tanken är att den lilla skulpturparken ska byggas ut och förändras från år till år och i galleriet blandas de nya verken med parets tidigare produktion, som graverade skålar och blåsta och blästrade glasverk. Efter pandemin är det fint att åter kunna ta emot besökare, säger Mattias och Linda, som efter flytten från Olofsfors till Lögdeå sett en ökning av antalet besökare från omkring 20 000 per år till 70 000 den första sommaren, en effekt av de besökare som Häggströms modehus drar, menar de.

Under sommaren har paret Baudin utökat öppettiderna, men det händer allt som oftast att spontanbesökare ändå trillar in.

– Vi försöker pussla så att vi får ihop allt arbete med att också ge en bra sommar för barnen – vi har nog kommit fram till att enda sättet att vara helt ledig nog är att resa bort, skrattar Linda.

Av: Sara Meidell/VK

Öppettider i skulpturparken

Under sommaren 2021 visas jubileumsutställningen med skulpturer utanför och i galleriet. Öppettider för galleriet är lördagar 11-14, med utökade öppettider under sommaren, med onsdags-öppet 16-18, fram till den 11 augusti.