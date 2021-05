Efter kranolycka utanför Ramsele – vindkraftsbolaget polisanmäls: ”Finns risk att en del av oljan trängt långt ner”

Sedan en stor mobilkran vält i bygget av vindkraftparken Björkvattnet i slutet av mars läckte både olja och diesel ut i terrängen. Den kran som ska ha orsakat läckaget välte 27 mars men läckagen upptäcktes först i början av maj. Då noterades att 400 liter hydraulolja och totalt uppemot 100 liter diesel har läckt.

Per Johansson, miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län, har varit med och tagit beslut om att man ska upprätta en åtalsanmälan om miljöbrott mot parkens ägare. Treblade informerades om beslutet i tisdags under en kontroll som länsstyrelsen gjorde i vindkraftparken.

– Det är ett stort utsläpp så vi ser allvarligt på det. Därför bedömer vi att det kan röra sig om ett miljöbrott, säger Per Johansson.

Förorenad snö har sanerats bort men vårens snösmältning har också visat att läckaget spridit sig till marken och ytvattnet. I nuläget har Treblades miljökonsulter utrett påverkan på ytvatten och jord, men länsstyrelsen ser också att det krävs att ägarföretaget Treblade gör en grundvattenutredning.

– De fortsätter med saneringen dagligen och har gjort åtgärder för att minimera risken för fortsätt spridning. Men vi anser att det också behövs göras en analys på påverkan på grundvattnet. Det finns risk att en del av oljan trängt långt ner i marken, säger Per Johansson, som just nu avvaktar ytterligare uppgifter från ägarbolaget innan han kan lämna in en komplett åtalsanmälan om miljöbrott.

Vindkraftparken Björkvattnet ligger på länsgränsen mot Västernorrland i Ragunda kommun och där håller man just nu på att färdigställa de sista av 33 nya vindsnurror.

Karta: Här ligger Björkvattnets vindkraftpark