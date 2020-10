Efter konstaterad coronasmitta – nu pausar AIK Härnösand verksamheten i två veckor: "Räcker med att vi har ett positivt fall"

Redan under fredagen togs beslutet att ställa in A-lagets planerade derby mot Sollefteå med anledning av att fyra spelare i truppen uppvisat symptom. Spelarna testades och under måndagen pausades junior- och seniorverksamheten, samt ett ungdomslag, i föreningen i samförstånd med smittskyddet vid Region Västernorrland.

– Det gäller att lyssna och tänka sig för och vidta de åtgärder som vi blir rekommenderade för att inte sprida det vidare och någon blir dålig av det, säger PA Forsberg, ordförande i AIK Härnösand.

Under måndagen har föreningen och smittskyddet suttit i möte för att komma fram till en lösning – något som nu blir att pausa verksamheten i fjorton dagar.

– Dialogen med regionen har väldigt föredömligt måste jag säga. Under dagen har vi suttit i möte och kommit fram till att det är den bästa lösningen för att om möjligt få stopp på smittan och inte sprida det vidare, säger Forsberg.

Vad händer om fler konstateras smittade under den här tiden?

– Samtliga som uppvisar symptom under den här tiden ska testa sig. Är det så att det är många så tar vi en ny diskussion hur vi ska gå vidare. Det viktigaste just nu är att de som uppvisar symptom går och testar sig. Vi kommer ha en dialog hur vi ska agera från fall till fall.

Alla involverade i lagen som nu pausats får inte vistas i ishallen på Högslätten. De som inte uppvisar symptom får träna utomhus – uppvisar någon symptom ska de testas menar Forsberg. Hur många det som är bekräftat smittade med coronaviruset är oklart för tillfället.

– Det räcker med att vi har ett positivt fall, men det är många som har blivit testade. Jag har inte fått all återkoppling än, men alla med symptom testas.

Det var efter en juniormatch mot Östersund under förrförra helgen som den första personen uppvisade symptom på eventuell smitta under onsdagen förra veckan – någon dag efter insjuknade ytterligare en handfull personer. Även Östersund har pausat sin juniorverksamhet sedan den 6 oktober.

– Jag kontaktade smittskyddet på torsdag kväll och fick de direktiv som de tyckte vi skulle ta hänsyn till för att inte sprida det vidare. Därför ställde vi in helgens matcher – fredagens med A-laget och juniorernas i Norrbotten.

Vad händer framöver med matcherna?

– Jag har precis pratat med förbundet. Vi ställer in matcherna, men sedan ska det skapas nya matchtillfällen. Det sköter vi med respektive lag för att hitta nya tider. Gör vi inte det vet jag inte vad som händer – det är en förbundsfråga. Det blir ett löpande arbete i kontakten med motståndare.

Skulle fler personer kring lagen visade sig vara smittade under de fjorton dagar verksamheterna är pausade kommer en ny kontakt med regionen att hållas.

– Det kan vara så att många är drabbade. Det kan fyllas på och då får vi ta ny kontakt med smittskyddet hur vi ska agera. Just nu har vi kommit fram till den här lösningen.