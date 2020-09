Efter konstaterad coronasmitta i Härnösandslaget – ordförandena om uppskjuta derbymatchen: "Det är dumt att chansa"

Lördagens match mellan Älgarna-Härnösand och Kramfors ställdes in efter att en spelare i hemmalaget konstaterats vara sjuk i covid-19.

Sent under fredagskvällen påbörjades diskussionerna om matchen skulle spelas eller inte.

– Förbundet ville ha ett yttrande från oss om vad vi hade för ideér och sedan tog de ett beslut, säger Arve Törnqvist, ordförande i Älgarna-Härnösand.