Efter hundens Arthurs död – Anders Bagge sörjer: "Tragisk vecka"

Den vänskap som multisportaren Mikael Lindnord och gatuhunden Arthur etablerade i Ecuador för sex år sedan fick sitt slut i tisdags.

Då somnade Arthur in efter kort tids sjukdom.

Mikael Lindnord har sagt att han upplever en sorg som är på gränsen till vad som är hanterbar.

– Jag trodde inte jag skulle känna så här, men Arthur har blivit både bästa kompis och en medlem i vår familj.

När det spreds att Arthur somnat in för sista gången var Anders Bagge – jurymedlem i Idol, musikproducent, kompositör och inte minst hundälskare – snabb att lägga ut några rader på Instagram:

"Usch vilken tragisk vecka! Först slogs jag av nyheten att Henry, hunden vars röst jag fick äran att vara i Super Power Dogs, förolyckades härom dagen. Sen kommer nästa tragedi att Mikael Lindnord och familjens Arthur The King somnat in.

Dessa två hundhjältar som gett så otroligt mycket till denna världen, mitt hjärta gråter, men jag vet också att mer älskade och bättre hem kunde inte respektive hund haft!

My saddest condoleanses to the family's and friends.

Kram Anders och Johanna with dogs.

Give your dog love as much and more as they give you..."