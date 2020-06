Efter Härnösandsmordet – så går det för utredningen: "I princip alla som har varit i lägenheten är hörda"

Utredningen kring mordet i Härnösand i början av maj fortsätter. Nästa fredag, den 12 juni, ska den man i 20-årsåldern som sitter häktad misstänkt för bland annat mord, omhäktas.

Har man hållit nya förhör med den misstänkte?

– Jag vill inte gå in på det av utredningsskäl.

Har misstankarna stärkts?

– Ja det är samma som tidigare, vi hade redan en tydlig bild av vad som inträffat i den här lägenheten under småtimmarna. Utredningen bekräftar den bild vi har haft och har i sin helhet.

Enligt Stina Sjöqvist har utredningen tidigt haft en bra bild av vad som hänt och i vilken ordning det skedde. När det gäller motivet har det spekulerats i sociala medier, och det som skrivs där stämmer oftast inte.

– Det är därför jag har sagt ungefär i vilken ordning allt har inträffat. Jag kan inte säga mer utan att avslöja saker i utredningen.

Enligt Stina Sjöqvist ska det ha varit en fest i den avlidnes lägenhet och de flesta beger sig hemåt på småtimmarna. Kvar i lägenheten finns då tre personer, varav den misstänkte gärningsmannen är en av dem.

Under morgontimmarna kommer en fjärde person till lägenheten, en man.

– Händelserna inleds med ett grovt olaga hot, och mordet inträffade inte på grund av att mordoffret avbryter en pågående våldtäkt, säger Stina Sjöqvist.

Den fjärde personen som kom till lägenheten ska ha utsatts för misshandel av den misstänkte gärningsmannen.

Hur många vittnen har hörts?

– Jag vet inte hur många vittnen som har hörts. Men i princip alla som har varit i lägenheten är hörda och andra som har kännedom om vad som kan ha hänt där. Det dyker upp nya namn under utredningen som vi kollar upp, det gör det alltid. Vittnen hörs om både vad som har hänt och vilka som har varit där under olika perioder under efternatten.

Det är ännu oklart när ett åtal kan vara klart.

– Jag vet verkligen inte utan det kommer bero mycket på NFC (Nationellt forensiskt centrum) och att de tekniska analyserna inte är klara.

Polisen larmades till en lägenhet i Härnösand tidigt på söndagsmorgonen den 10 maj. Där fann polisen en svårt skadad man i 20-årsåldern. Mannen avled senare på sjukhus. Sedan den 13 maj sitter en man i 20-årsåldern häktad bland annat för mord och dubbla våldtäkter på en kvinna i samband med händelsen.