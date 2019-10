Efter fräcka kuppen mot Kläddax – tjuvarna kan finnas på film när de rekade i butiken före brottet

Övervakningsfilmer, blodspår och fotavtryck.

Det är polisens hetaste spår i jakten på gärningsmännen som utförde den fräcka kuppen mot Kläddax köpcenter på Övergård i Sollefteå under natten mot måndag.

– Vi är ganska säkra på att de här tjuvarna var inne och rekade i butiken i början av förra veckan och troligt är att två av dem var in i butiken ytterligare en gång senare under veckan, berättar butiksägaren.