Efter flytten från Modo till USA – KB65-fostrade backen gör landslagsdebut

Damkronornas senaste trupp bjöd på ett gäng överraskningar. Det namn som kanske stack ut allra mest var den tidigare Modobacken Paula Bergström, som kommer göra A-landslagsdebut i februari.

20-åringen från Köpmanholmen inledde sin hockeyskolning i KB65 och gick sen därifrån till Modo. Trots sin unga ålder har hon redan hunnit med fem SDHL-säsonger med klubben.

I somras tog hon ännu ett steg i sin karriär, då hon flyttade över Atlanten för collegespel med amerikanske Long Island University. Där placerar hon sig högt i backarnas poängliga efter 15 poäng på 21 matcher i ligan, som heter NCAA.

Det har inte gått obemärkt förbi för landslagsledningen, som nu alltså har valt henne som en av sju backar i truppen till Euro Hockey Tour 5-8 februari. Med sig får hon bland annat två nuvarande Modospelare, den rutinerade duon Sofia Engström och Olivia Carlsson.

Bergström var med på U18-VM både 2015 och 2017, men de stundande landskamperna blir hennes första på seniornivå.

Damkronornas trupp

Målvakter: Sara Grahn, Luleå HF, Emma Söderberg, University of Minnesota-Duluth

Backar: Anna Kjellbin, HV71, Sofia Engström, Modo Hockey, Johanna Fällman, Luleå HF, Linnea Hedin, AIK, Linnéa Andersson, HV71, Paula Bergström, Long Island University, Maja Nylén-Persson, Brynäs IF

Forwards: Sabina Küller, AIK, Lisa Johansson, AIK, Sofia Lundin, Djurgårdens IF, Hanna Sköld, Leksands IF, Felizia Wikner-Zienkiewicz, HV71, Fanny Rask, AIK, Erica Udén Johansson, AIK, Linn Peterson, Luleå HF, Erika Grahm, Brynäs IF, Hanna Olsson, HV71, Emma Nordin, Luleå HF, Michelle Löwenhielm, HV71, Olivia Carlsson, Modo Hockey