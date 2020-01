Efter dråpslaget mot Ramsele – politiker besökte Riksarkivet: "Vi blir lovade kompensation, men det händer ingenting"

Efter förra veckans chockbesked om stora nedskärningar på Riksarkivet i Ramsele är osäkerheten stor bland personalen.



Antalet tjänster föreslås mer än halveras och under måndagen besökte kommunledningen Ramsele tillsammans med riksdagsledamoten Emil Källström (C).

– Efter att beskedet kom har jag varit i kontakt med riksarkivarien och berörd minister och varit tydlig med att jag tycker det här är oacceptabelt, säger Emil Källström (C).