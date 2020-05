Efter de kyliga veckorna – då kommer värmen till Ö-vik: "Temperaturer nära 20 grader"

Rent metrologiskt kom våren till Örnsköldsvik och resten av Ångermanland redan i början av april, det vill säga, dygnsmedeltemperaturen var över noll komma noll grader och under tio grader i sju dagar på raken.

Dock är vi många som fortfarande låtit vinterjackorna och raggsockarna ligga framme.

– Maj har varit väldigt kall och det känns som ett bakslag på våren så klart. Tittar man på temperaturerna mellan den första och 18:e maj så har den legat på en till två grader under det normala för årstiderna, säger Lisa Frost, meteorolog på SMHI.

När kommer värmen egentligen?

– Jag skulle säga att vi redan imorgon onsdag går in i en stabilare period vilket gör att dagstemperaturerna så sakteliga börjar att stiga.

– Tittar man in Kristi Himmelsfärdshelgen, iallafall torsdag och fredag så är det lite varmare luft som ser ut att ta sig upp och det kanske kan bli temperaturer upp mot femton grader.

Enligt prognoserna drar ett regnväder in under helgen och temperaturerna blir lite blygsammare. Under söndagen drar regnvädret bort och då kommer dagstemperaturen att ligga på runt 15 grader. Nästa vecka ser ut att bli varmare.

– Det är lite varmare luft på ingång som det ser ut och tittar man in i nästa vecka ser man fortsatt varmluft som ser ut att kunna ge temperaturer nära 20 grader dagtid, säger Lisa Frost på SMHI.

Kan man förutspå sommaren med tanke på vårens temperaturer?

– Med tanke på att vädret inte har något minne så spelar det ingen roll hur våren har varit, sommaren kan bli hur som ändå. Även om det har varit en kall maj så säger det ingenting om hur sommaren blir, vi får vänta och se helt enkelt, säger Frost.