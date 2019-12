Efter branden i somras – då öppnar Coop i Björna: "Det blir ett lyft för invånarna"

Coops vd är extremt noga med att inte berätta vilket datum som Coop ska öppna i Björna.

– Nej, det går helt enkelt inte att säga när det blir. Vi måste vänta på att slutbesiktningen går igenom, säger Johansson.

Johansson fortsätter:

– Jag kan återkomma med ett datum när jag har ett protokoll i handen.

Men du vet ju vilket datum ni har satt ut OM besiktningen genomförs utan anmärkning.

– Jag vill inte spekulera om någonting. Nu låter vi allt ha sin gång.

Hur flyter arbetet i Björna?

– Jag skulle säga att det flyter på som planerat.

Det var den 14 juli i somras som elden slukade Coop i Björna. Ännu är brandorsaken okänd, och ingen person har kunnat lagföras för något brott som kan sättas i samband med det inträffade.

En person som har hörts om branden, har polisen dock rapporterat som fortsatt misstänkt för brott.

Kort efter butiksbranden i Björna var Coop Nords vd Thomas Johansson på platsen. Han sa att han knappt trodde sina öron när han fick höra om branden, och han sa också att det så snart som möjligt skulle byggas ett nytt Coop i Björna.

Bara 50-talet meter från den nedbrunna butiken.

– I lokaler som ska bli top of the line. Thats the good news, sa Johansson då.

Och nu är det nära; öppning väntar nästan på dagen fem månader efter branden i juli.