Efter Astra Zeneca-stoppet – så blir det i Kramfors, Sollefteå och Härnösand: "I går vaccinerade vi med Astra"

I Härnösands kommun har drygt elva procent av befolkningen fått minst en dos vaccin hittills. Eftersom Härnösand började sina vaccinationer redan vecka 53 ligger kommunen något före övriga i regionen. Just nu är det personer i fas två, 65 år och uppåt, som vaccineras i kommunen.

– Vi har haft både Astras, Modernas och Pfizers vaccin. Eftersom man stoppat Astras vaccin i dag blir det Pfizer vi vaccinerar med resterande del av veckan, säger Malin Sjöblom, vaccinsamordnare i Härnösand.

Hur drabbas Härnösand av att det blir färre doser vaccin när Astras har stoppats?

– Vi har ingen som ska ha dos två av Astra, så det är nyvaccinationerna av Astras som kommer att drabbas.

Hur många doser per vecka får Härnösands kommun?

– Vissa veckor har vi fått sammanlagt 300 doser vaccin av alla sorter, vissa veckor får vi 1 000. Det skiljer sig åt väldigt mycket.

De som redan bokat vaccinationstid – vad händer med dem?

– Det kommer att bli en del avbokningar och jag vet att mitt team i Härnösand håller på att titta över det just nu, säger Malin Sjöblom.

I Kramfors har drygt 1 100 personer hunnit vaccinerat sig. I dagsläget är det både personer i fas ett och två, 80 år och uppåt som vaccineras. Och så sent som igår (läs måndag) vaccinerade de personer med Astra Zenecas.

– I går vaccinerade vi med Astra, både i Kramfors och i Bollsta, säger Anne-Li Berglund, lokal vaccinsamordnare och fortsätter:

– Och vi hade även planerat köra hårt med Astra hela nästa vecka, men nu får vi tänka om.

Bör Kramforsborna som vaccinerade sig igår oroa sig, tror du?

– Jag tänker att de inte behöver oroa sig. På det stora hela så är det 17 miljoner som blivit vaccinerade med Astra och det är bara 22 fall som fått en blödning eller en propp. Så det är oerhört många som inte fått såna allvarliga biverkningar, om det ens är biverkningar. Vi får helt enkelt vänta och se vad utredningen säger, svarar Anne-li Berglund.

De som vaccinerat sig med Astra redan, hur blir det med dem?

– Vi kommer inte mixa olika vaccin, utan vi får se hur det bli med dos två. En del studier visar att det kan räcka med bara en dos av Astra. Men det är inget vi kan ta ställning till nu, säger Anne-Li Berglund.

Hur många doser per vecka får Kramfors kommun?

– Minst 300 personer per vecka har vi vaccinerat de senaste veckorna.

I Sollefteå säger också vaccinsamordnaren, Christina Lundholm Brorsson, att de som fått Astra Zenecas vaccin inte nödvändigtvis behöver oroa sig, då det än så länge är oklart om det finns ett samband mellan blodproppar och vaccinet. Det är just det som Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA:s) utreder nu.

– Jag tror absolut inte att man behöver oroa sig. När vi gick igenom statistiken i fredags på hur många som hade fått en blodpropp så var det inte verifierat att det berodde på Astra-vaccinet.

Så de som har tagit vaccinet kan vara lugna?

– Så länge man inte får symptom, ja, men annars ska man vända sig till sin Hälsocentral, det är vår generella rådgivning.

Hur påverkas annars Sollefteå kommun av att Sverige väljer att pausa användandet av Astra Zenecas vaccin?

– Vi håller just nu på boka om de som var inbokade med vaccinet Astra, så att de istället får Pfizer till veckan, säger Christina Brorsson Lindholm.

Vilka är det som just nu vaccineras?

– Just nu är det målgruppen 80 plus. I och med att de drar in Astra nu så blir det en liten försening innan vi blir helt klara med dem. Men efter påsk tror vi att vi är igång med 75 plus,

Hur många doser per vecka får Sollefteå kommun?

– Nästa vecka, på tisdagsmorgonen, får vi 360 doser med Pfizer, så även om vi tappar 100 doser av Astra så rullar det ändå på. Sedan är vi även lovade 720 doser Pfzier efter påsk, avslutar Christina Brorsson Lindholm.