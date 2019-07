Efter arkitekturfestivalen – här är nya vindskydden: "Man blir nästan golvad"

ArkNat är en arkitekturfestival som låter studenter från olika länder designa och bygga vindskydd längs Höga kusten-leden. Tidigare år har vindskydd placerats i bland annat Näske, Skuleberget och Åsberget.

Nu har tre nya invigts.

– De är helt, helt unika. Man blir nästan golvad när man kommer fram till dem. Men att få se studenternas stolthet är det mest påtagliga, säger Martin Björklund, ingenjör på Sweco och projektledare för Arknat.

Arkitekturstudenterna har i år kommit från skolor i Sverige, Norge, Skottland, Liechtenstein och Turkiet. Under ArkNat delades de in i tre grupper baserat på olika teman: skog, hav och berg.

– Det är dessa tre element som gör Höga kusten, och därför vill vi framhäva dem i våra vindskydd. De kan handla om en placering på en strand, en skogsdunge eller en bergstopp.

Platserna som valdes ut är Småtjärnarna, Lövvik och Värnsberget. Vid Småtjärnarna har vindskyddet placerats i en glänta, med utsikt över Veckefjärden.

– Vi ville fylla igen luckorna mellan de övriga sex vindskydden som vi redan har byggt, för att det ska vara ett jämnt avstånd mellan dem.

Festivalen är ett samarbete mellan Sweco, Friluftsbyn, Världsklass Örnsköldsvik, Höga kusten destinationsutveckling, Bygma och Sca och vindskydden är öppna för allmänheten.

Men nu är man klar i Höga kusten.

– Nu ska vi röra oss mot andra platser i Sverige. Vi har redan blivit kontaktade av andra regioner som har sett vad vi har gjort och vill att vi ska komma till dem. Mycket tack vare Jerry (Engström), som har spridit ordet.

– Men idén föddes i Höga kusten. Det är här den har sin vagga.

Här är de nya vindskydden:

Off-centered, Småtjärnarna. Vindskyddet består av två plattformar: en som stödjer en stuga, och en som omger en tall. En väg förbinder de två. Stugan är ett halvt skyddat sovplats för två, med bänkar som också fungerar som sängar. Nedanför vindskyddet är det ett två meter till marken, och utsikten vetter mot Veckefjärden.

Strandad, Lövvik. Strandad är byggt så att det bildas linjer från tak till golv som leder blicken ut mot havet. Bakom stenen skapas en skyddad plats, där du kan krypa in. Målet är att vindskyddet med hjälp av tidens tand ska smälta in mer och mer i landskapet. Tack vare sol och vind kommer virket efterhand få en naturligt grå nyans likt stenarna i dess omgivning.

He, Värnsberget. He är inte besatt vid toppupplevelsen utan ligger lite fördold på bergets mer bångstyriga sluttning mot norr. Genom att tilta huvudkroppen kan man antingen söka skydd inåt berget eller öppna upp för en inramad utsikt mot Bottenhavet. Om du vågar, låt benen dingla över skrevan som breder ut sig under konsolen som skjuter ut i luften.