Efter 37 år – nya förhör har hållits om Härnösandspojken Olles försvinnande: "Har framkommit intressanta uppgifter"

Den sjunde september 1983 försvann Olle Högbom från Härnösand efter en klassfest i Sundsvall. 18-årige Olle sågs senast på Floragatan där han skildes från sina vänner – och sedan dess har han inte synts till.

Under 90-talet erkände Thomas Quick (numera Sture Bergwall) att han hade mördat Olle – men inga bevis för det fanns och han kunde aldrig knytas till brottet. Senare tog Thomas Quick tillbaka erkännandet.

Polisen har även arbetat kring teorin att Olle av misstag blivit påkörd efter ett inbrott och sedan blivit dumpad i en sjö. Bland annat har polisen fått tips om att han kastats i Segersjön och 2011 sökte man efter Olle Högbom – men ingen kropp hittades.

Journalisten Martin Ezpeletas har granskat fallet i flera år, vilket har lett till att han kunde tipsa polisen om personer som tidigare inte hörts i utredningen.

Detta ledde till nya förhör med numera pensionerade poliser som var delaktiga i arbetet kring försvinnandet – men polisen går nu ut med att förhören tyvärr inte leder utredningen framåt.

"Under de förhör som hållits med poliserna har det framkommit intressanta uppgifter men inga av dem har varit av sådan karaktär att de har kunnat påverka utredningen av försvinnandet", säger gruppchef för grova brott, Josefin Perming Tengqvist, i ett pressmeddelande.

Polisen påpekar även att rutinerna som fanns 1983 inte är desamma som i dag. Numera skriver poliserna som åker på ärenden alltid en redogörelse av det arbete man gjort och därefter hålls ofta kompletterade förhör med utredaren. Denna rutin fanns inte 1983. Så de förhör som nu har hållits kan med andra ord även ha hållits vid Olles försvinnande.

Avdelningen för grova brott jobbar kontinuerligt med nya tips som kan kopplas till ouppklarade fall. När tipset kommer in görs direkt en bedömning om tipset verkar intressant.

Under de senaste åren har polisen fått in tips som rör alla de Kalla fall som ligger på avdelningen – och in några av fallen har tipsen kunnat leda utredningarna framåt.

