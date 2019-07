Efter 30 år som reporter – i morrn fredag gör Torbjörn Berlin sin sista arbetsdag

Han skulle egentligen gått i pension redan i höstas, när han fyllde 65 år i slutet av oktober 2018. Istället valde han att jobba på ett tag till.

– Jag är ju nyfiken och jag gillar mitt jobb, speciellt att träffa människor och skriva om människoöden. Och min fru är yngre än jag, så jag valde att fortsätta jobba, förklarar han.

Men under våren 2019 bestämde sig Torbjörn Berlin för att trots allt bli pensionär. Det som blev avgörande var förändringarna inom tidningsvärlden – och därmed även på den egna arbetsplatsen.

– Samtidigt är jag nyfiken på hur det ska bli med lokaltidningarna i framtiden. Det är ju viktigare än vad många tror med bra och fungerande journalistik, inte minst ur demokratisynpunkt.

Man måste kunna lita på sin lokaltidning, slår han fast.

– Det är ett viktigt jobb att vara journalist. Och jag kan tänka mig att hoppa in som vikarie vid behov framöver, jag brinner för det här med att ge de svaga i samhället en röst. Inte minst alla nysvenskar.

Torbjörn Berlin är född och uppväxt i Njurunda strax söder om Sundsvall. Han är utbildad förskollärare och jobbade i några år med "småkottar", som han själv uttrycker det, på förskola i Sundsvall.

– Det var då jag träffade min nuvarande fru. Hon var också förskollärare – och från Örnsköldsvik.

...var det därför ni hamnade i Örnsköldsvik?

– Ja, delvis. Jag hade frilansat med att skriva sport och musik till Sundsvalls Tidning i rätt många år. Jag hade även skickat lite recensioner till ÖA, och fick en dag frågan om jag ville börja jobba där. Vi hade en nybyggd sommarstuga i Finna, på vägen ut på Skeppsmaln, så då valde vi att flytta till Örnsköldsvik.

Första uppdraget på ÖA var att intervjua Cirkus Scotts cirkusdirektör, François Bronett, som då var i stan.

– Vi träffade honom i hans cirkusvagn och han bjöd på te. Det var trevligt.

Under åren på ÖA har Torbjörn Berlin hunnit med mängder av olika reporteruppdrag.

– Det har varit roligt att få intervjua en del kända personer, bland dem Kenneth Gärdestad, Björn Afzelius och Björn Skifs. Alla tre otroligt trevliga och lättpratade.

– Sanna Lundell, Mikael Persbrandts sambo, var också glad och lättsam att prata med. Och Jesper Odelberg, ståupparen – vilken människa!

Torbjörn Berlin gillar reporterjobbet för att det innebär att man får träffa så många människor.

– Alla har något att berätta, säger han.

På senare år har du skrivit mycket om nyanlända och de frågor som rör dem. Varför?

– Det är människoödena jag blir berörd av. De har inte kommit hit för att de valt det själva, och det är lätt att förstå deras svåra situation. Tänk om vi skulle vara tvungna att fly till ett helt främmande land på samma sätt som de har gjort.

De senaste fem-sex åren har du också fotograferat gamla övergivna hus och lagt ut bilderna på Instagram. Hur började det?

– Där handlar det om nyfikenhet, om historien bakom. Varför blev det så här, varför ville ingen ta över huset? Egentligen borde ju alla de här husen utnyttjats bättre på något sätt.

Jämfört med när du började, vad har förändrats mest?

– Det är väl all teknik som kommit in i jobbet. Förr skrev vi på pappersmanus och mycket av tidningsjobbet gjordes för hand. I dag är det lättare med datorer, mobiltelefoner och all annan teknik.

Efter alla år – vad är du mest stolt över?

– Det är nog reportagen som jag och en kollega gjorde med nyanlända som kom till Örnsköldsvik för några år sedan. Det var både roligt och intressant.

– Det blev såväl skrivna reportage som filmade intervjuer. Det ledde i sin tur till många uppföljningar och jag lärde känna många av de nyanlända. Jag tror att de fick förtroende för mig.

Vad ska du göra nu, när du inte längre måste gå till jobbet?

– Jag ska försöka börja motionera lite mer, och jag ska faktiskt resa lite mer också. Det blir nog resor till Budapest, Prag – och Berlin. Och så ska jag skapa bättre ordning i min skivsamling.

Första dagen som pensionär är nu på måndag – hur kommer den att se ut?

– Redan på lördag morgon åker vi till Sundsvall för att se Giffarna spelar mot BK Häcken. Så på måndag snurrar jag nog runt med frun i Birsta och på Ikea.

Personligt / Torbjörn Berlin

Född: 29 oktober 1953

Familj: Hustrun Lena och vuxna sönerna Johan, Linus och Gustav samt ett barnbarn. Och mamma Karin, snart 92 år.

Bor: Numera i lägenhet i Örnsköldsvik

Jobbar: Går i pension efter 30 år som reporter

Kör: Ford Focus -14

Intressen: "Musik, skivsamlande, svampplockning och att följa favoritlagen GIF Sundsvall, Modo Hockey och Burnley FC. Förr om åren orienterade jag också mycket, för Njurunda OK och Skogslöparna. Och så har jag sprungit några stora marathon, bland annat i New York. Där träffade jag och växlade några ord innan start med boxarlegendaren Ingo, Ingemar Johansson. Vi lättade på trycket i buskarna intill varandra minuterna innan start."

Senaste impulsköpet: "En lövblåsare som jag köpte på Jula i höstas medan vi bodde kvar i huset. Den ligger kvar ouppackad i kartongen."

Kopplar av med: Lyssnar på bra musik eller går en sväng i skogen

Bästa musiken: "60-talspop, och främst då Beach Boys. Det är min absoluta favoritgrupp, men västkustrock ligger mig också varmt om hjärtat. Carl Wilson och Warren Wibie bör nämnas."

Sämsta musiken: "Dragspelsmusik, typ Roland Cedermark."

Bästa idrottsminnet: "När Giffarna 1961 kvalade till Allsvenskan hemma mot Högadal. Då var farsan och jag där. Det var drygt 16 000 på den matchen, det är fortfarande publikrekord. Tyvärr förlorade GIF Sundsvall den matchen."

Favoritdryck: En tjeckisk öl eller en Zeunerts.

Gör mig arg: Orättvisor och inskränkta människor

Gör mig glad: "När familj och vänner har det bra."

Jag med tre ord: Impulsiv, omtänksam och snäll

Det bästa med att bli pensionär: "Jag har inte tänkt så mycket på det ännu. Men det är väl att jag får disponera min tid helt och hållet själv."