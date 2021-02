Effektivt power play gav Modo blytung poäng: "Otroligt stor vilja"

– Som matchen gestaltade sig så är jag nöjd med en poäng. Vi krigar på och det är så otroligt stor vilja i laget, säger Modo-coachen Magnus Sundquist till CMore.

Modo gör efter omständigheterna en riktigt bra första period där Ö-vikslaget fick ägna hälften av tiden till att spela box play.

Inom de första elva minuterna var spelade fick AIK fyra numerära överlägen men hittade inte rätt bakom en bra box och tät Tex Williamsson som gjorde sin debut i odo9-tröjan.

– Vi gör det bra när vi spelar fem mot fem, vi ska bara försöka vända lite snabbare, summerade Patrik Karlkvist i CMores sändning.

Karlkvist gjorde periodens enda mål när han via sin skridsko fick pucken i nät.

– Jag försöker bara driva och ta emot den på foten och jag ser direkt på reprisen att det är en bromsrörelse och inte spark, säger "Karla" sedan det ringts på målet.

Modos andra period blev ingen höjdare utan AIK tryckte gasen i botten, fick långa, enormt långa, anfall på Modo-spelarna som såg ut att behöva syrgas och tre av de målen kom till på så sätt.

Modos försvarsspel under mellanakten var under all kritik.

Modo lyckades hålla liv i matchen tack vare två power play-mål.

Och på tal om power play. Adam Rockwood, mållös i 14 matcher, kvitterade i mitten på den tredje perioden i just power play och tog matchen till förlängning.

Matchens "inte vad vi kom överens om"

Inte bara en gång har det sagts inför en Modo-match att "vi ska hålla oss från utvisningsbåset". Modo-spelarna: hold my beer. Inom loppet av sju minuter hade Modo dragit på sig tre slashing-utvisningar och sedan ytterligare två tvåor innan perioden var över.,,,

Matchens Hawaii-hockey

Först tre mot ett läge för AIK som slarvar bort läget och Modo får en tre mot etta men missar läget och AIK kontrar och Sebastian kan helt fri göra 3–1.

Modos tre bästa spelare

1. Markus Persson, forward

Skapade oerhört mycket och såg ut att trivas med Patrik Karlkvist.

2. Tex Williamsson, målvakt

En jätte i första perioden och stabil sett över hela matchen.

3. Anton Öhman, back

Har visat att han vill vara med och slåss om en plats.

Hockeyallsvenskan

AIK-Modo 5–4 (0–1, 4–2, o–1, o–0, 1–0)

Första perioden: 0–1 (13.14) Patrik Karlkvist (Hugo Styf/Villiam Haag).

Andra perioden: 1–1 (7.19) Filip Windlert (Amil Krupic/Max Lindholm), 2–1 (10.08) Nicklas Heinerö (Johan Johnsson/Max Lindholm), 3–1 (12.21) Sebastian Falk (Jacob Svensson/Filip Windlert), 3–2 (14.46) Markus Persson (Mike Boivin/Patrik Karlkvist), 4–2 (15.17) Malte Setkov (Fredric Weigel), 4–3 (17.37) Mikkel Aagaard (Anton Öhman/Johan Harju) spel 5–4

Tredje perioden: 4–4 (6.48) Adam Rockwood (Theodor Niederbach/Johan Harju) spel 5–4.

Straffar: 5–4 Sebastian Falk.

Skott: 47–29 (19–8, 12–10, 14–9, 2–2)

Utv, AIK: 3x2 min.

Modo: 5x2 min.

Domare: Daniel Wessner, Mattias Enroth.