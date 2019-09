Edlund oroas inte över spelartappen – hyllar nyförvärvet: ”Jag står varje träning med hakan i backen”

Modo slutade på en andraplats i fjolårets grundserie och tog sig till SM-semifinal.

På upptaktsträffen under måndagen redogjorde huvudtränare Björn Edlund för läget i laget.

Om han var nöjd?

– Extremt nöjd faktiskt. Så här långt in träningsmässigt, intensiteten på träningar och viljan att lära sig har inte varit så här hög under mina år. Jag tycker att vi fått in extremt duktiga spelare och extremt bra människor, säger han.

Modo har tappat poängmaskinerna Michela Cava och Kaitlyn Tougas till Brynäs respektive HV71. Under upptaktsträffen fick Edlund frågan om hur de ska ersättas.

– Jag har svarat på den här frågan för ett tag sedan, vem som ska Michela eller Kaitlyn? Jag tror inte att det är så enkelt att bara ta en spelare och fylla den positionen, för mig är pusslet större. Du kommer aldrig att kunna ersätta en person till hundra procent, säger han.

Björn Edlund är inte speciellt orolig över spelartappen och låter i stället superlativen hagla över nyförvärven.

– Vi vet att det är spelare runt omkring som tagit kliv. Ser man till nya spelare som kommit in i år så är Katia Clement-Heydra en extrem playmaker, vass och smart. Erica Rieder, sjuk pondus, duktig med pucken och en jättebra skridskoåkning. Fia Engström, jag har sagt tidigare att hon var Sveriges bästa back i VM.

Modo har även värvat in allroundspelaren Gracen Hirschy som senast kommer från Leksand där hon spelade back. I Modo ser det ut att bli en annan roll.

– Hon kommer att spela center hos oss. Jag har sett spelare göra saker, men jag står varje träning med hakan i backen och funderar hur hon gör saker i så hög hastighet, säger Björn Edlund.