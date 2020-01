Ebba Andersson gör comeback – och lillebror Fredrik får göra säsongsdebut i världscupen till helgen

Till helgen väntar två distanslopp över 10 och 15 kilometer under världscuptävlingarna i Nove Mesto. När truppen släpptes under måndagen står det nu klart att en rad åkare gör comeback. På damsidan är Ebba Andersson, Moa Lundgren och Emma Ribom tillbaka efter den förkylning som de drog på sig under Tour de Ski.

Även Charlotte Kalla är tillbaka i truppen efter att ha stått över tävlingarna i Dresden förra helgen och Anna Dyvik gör dessutom säsongscomeback.

På herrsidan är Fredrik Andersson uttagen och Sollefteå-åkaren får där med göra säsongsdebut. En till som lite oväntat får chansen är William Poromaa som inte skulle ha fått åka på grund av JVM som väntar i slutet av februari.

– Normalt tar vi inte ut juniorer till världscuptävlande före junior-VM, men i år genomförs mästerskapet först i mars och efter det återstår endast tävlingarna i Kanada och USA, säger Mattias Nilsson i ett pressmeddelade.

Truppen till Nove Mesto:

Damer:

Ebba Andersson, Sollefteå skidor IF

Anna Dyvik, IFK Mora SK

Charlotte Kalla, Piteå elit

Moa Lundgren, IFK Umeå

​​Emma Ribom, Piteå elit

​​Evelina Settlin, Hudiksvalls IF.

Herrar:

​Fredrik Andersson, Sollefteå skidor IF

​Jens Burman, Åsarna IK

​Jonas Eriksson, IFK Mora SK

Calle Halfvarsson, Sågmyra SK

​William Poromaa, Åsarna IK

Daniel Richardsson, Hudiksvalls IF.