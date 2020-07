Dyster start för Anundsjö IF – säsongspremiären slutar i förlust: "Syntes tydligt att det var vår första match"

Lördagseftermiddagen bjöd på en blandad upplevelse när match i division tre Mellersta Norrland spelades på Olympia mellan Anundsjö IF och bortalaget Delsbo IF. Under första halvlek pressade Delsbo IF tidigt tillbaka hemmalaget och skapade de flesta målchanserna.

– Det syntes tydligt att det var vår första träningsmatch på flera månader, menar Joel Åman, tränare på Anundsjö IF.

Innan slutet på först halvlek hann målskytten Linus Sundqvist i Delsbo IF rulla in matchens första mål efter en hörna. Motståndarna Anundsjö IF kände stressen vilket skulle visa sig när en av försvararna passade tillbaka bollen till sin målvakt som sedan rullade in som självmål.

– Det var en väldigt dålig första halvlek från vår sida och spelarna var stressade, säger Åman.

Delsbo IF ledde därefter med två mål mot noll, men senare i andra halvlek skulle de mötas av en återhämtad Anundsjö IF som reducerade med ett mål av mittbacken Jonathan Nilsson i den 66:e minuten.

– Det kändes väldigt bra att få in det målet och det kändes som att vi kämpade enda till slutet, säger Nilsson.

Åman berättar hur de gjorde en taktisk ändring som föll sig väl i andra halvlek för att pressa tillbaka motståndarna. Det räckte dock inte hela vägen denna gång när Delsbo IF tog hem segern med 2-1.

Nästa helg spelar Anundsjö IF sin nästa match borta mot Järpens IF. Tills dess kommer laget träna stenhårt o fortsätta ha en positiv inställning, menar Åman.

– Vi hade mer energi i andra delen av matchen och vek aldrig ned oss. Det är vad vi kommer ta med oss till nästa möte.

Leif Svensk, tränare i Delsbo IF, känner sig helnöjd över dagens resultat och tycker att de fick en rättvis och välförtjänt vinst.

– Det känns jättebra naturligtvis att vinna häruppe. Det är längesen vi spelade här och är roligt att det får bli så här bra när vi kommer hit, säger Svensk.

Nästa match som väntar för Delsbo IF spelas i Kramfors om två veckor och Svensk menar att de kommer ta med sig första halvleken där laget visade på starkt försvarsspel och många goda målchanser.

– Nu ska vi njuta av segern någon dag till och sedan ladda upp inför nästa match.

Matchfakta:

Division 3 Mellersta Norrland

Anundsjö IF - Delsbo IF 1–2 (0–2)

Målen: 0–1 (28) Linus Sundqvist, 0-2 (34) Självmål, 1-2 (66) Jonathan Nilsson

Varningar, Delsbo: Niclas Lindh

Domare: Jonathan Forsman

Publik: 0.