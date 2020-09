Dyster sommar för svenska museer – men Västernorrlands museum ligger i topp: "Friluftsmuseet gör skillnad"

De svenska museerna tappade mer än hälften av sina besökare under sommaren 2020 till följd av coronapandemin. Enligt en ny rapport från Riksförbundet Sveriges Museer har antalet sommarbesökare minskat från 7,5 miljoner i fjol till 3,1 miljoner i år, vilket motsvarar en minskning på omkring 60 procent.

Men Västernorrlands museum går mot strömmen. Med bara 20 procent färre besökare är det ett av de museer som bäst lyckas behålla tillströmningen under sommaren 2020.

Museichef Jenny Samuelsson pekar på friluftsmuseet som en avgörande faktor.

– Siffrorna för friluftsmuseet har varit väldigt bra, säger hon.

– Över huvud taget har vi försökt ha allt som går utomhus; under pandemin har människor rört sig på ett annat sätt, gärna utomhus och i små grupper, och vi har försökt att anpassa verksamheten efter det så långt det är möjligt.

Museet har kunnat presentera flera nyheter i sommar, bland annat två nya stigar – en om folktroväsen och en om själva friluftsmuseets område och byggnader. Dessutom har ytterligare en stig, Sagostigen, producerats av Bäverteatern.

– Alla tre stigarna har fått stor uppskattning. De dramatiserade vandringarna på Sagostigen har också blivit mycket omtyckta, det är fantastiskt med skådespelare på plats, säger Jenny Samuelsson.

Museet har också satsat på samarbeten och aktiviteter som bland annat kretsat kring trädgård och byggnadsvård, där besökare bland annat har kunnat prova på timring och rödfärgskokning.

– Folk har uppskattat småskaliga aktiviteter tillsammans med sina nära eller sin familj. Vi har ju inte heller kunnat genomföra stora publika arrangemang som till exempel midsommar och nationaldagsfirandet. Men vi har lärt oss mycket av detta och är mitt inne i ett pågående utvecklingsarbete.

För museerna i Sverige bedöms det totala inkomstbortfallet under sommarmånaderna juli och augusti vara minst 225 miljoner kronor. Några av orsakerna är att de utländska turisterna uteblivit, att vissa museer hållit stängt under delar av sommaren, samt att gruppresor och stora evenemang ställts in.

Det är dock stor skillnad mellan museerna runt om i landet. De svarande museerna i Stockholm och Kalmar län har knappt nått upp till 30 procent av fjolårets besökare. Motsvarande siffra i Västernorrland, Örebro och Jönköping ligger på cirka 80 procent.

– Vissa museer har inte några utomhusmöjligheter över huvud taget. Jag tror att det är en nackdel under pandemin, och en fördel för oss som har friluftsmuseer, säger Jenny Samuelsson.

Fakta: Sommarbesök på Sveriges museer

De svenska museerna snittar 41 procent av besökarna jämfört med förra sommaren. Andelen sommarbesök 2020 per region hos de rapporterande medlemmarna (jämfört med fjolårssiffran juni-augusti):

Blekinge: 31 procent

Dalarna: 67 procent

Gotland: 23 procent

Gävleborg: 50 procent

Halland: 70 procent

Jämtland/Härjedalen: 41 procent

Jönköpings län: 81 procent

Kalmar län: 29 procent

Kronoberg: 55 procent

Norrbotten: 50 procent

Skåne: 67 procent

Stockholm: 28 procent

Sörmland: 66 procent

Uppsala: 46 procent

Värmland: 47 procent

Västerbotten: 31 procent

Västernorrland: 80 procent

Västmanland: 6 procent (det rapporterande museet var i huvudsak stängt)

Västra Götaland: 47 procent

Örebro: 82 procent

Östergötland: 58 procent

Källa: Riksförbundet Sveriges Museer.