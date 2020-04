Dramatisk ökning – 800 kommunarbetare sjukskrivna i Ö-vik: "Räknar med ett ännu större bortfall"

Antalet sjukskrivningar i Örnsköldsviks kommun har efter Folkhälsomyndighetens uppmaning om att hålla sig hemma från jobbet vid förkylningssymtom ökat markant. Karensdagen har tillfälligt plockats bort där syftet med förändringen är att minska smittspridningen av coronaviruset, covid-19.

– Detta har resulterat i en ökad belastning inom till exempel välfärdsförvaltningen. Det betyder att de som är kvar jobbar hårdare för att täcka upp för varandra. Det blir en konsekvens av detta, säger kommundirektören Magnus Haglund.

Folkhälsomyndigheten har uppmanat allmänheten att sjukanmäla sig vid symtom, och statistiken visar att detta bidragit till ett betydligt större antal sjukskrivningar under 2020.

– Har man symtom ska man självklart gå hem. Initialt ser vi en ökning under sportlovsveckan där fler blir sjuka än de som återkommer till arbetet.

Den trenden har hållit i sig, men de senaste veckorna har fler återkommit i arbete, än antalet som blivit sjuka.

– Bara för att fler kommer tillbaka just nu är det ändå många som går hemma längre nu. Det brukar ligga på mellan mellan 300-400 sjukskrivna, nu är vi under vissa dagar uppe i mellan 700-800 sjukskrivna. Det är dubbelt så många hemma än under ett normalår, säger Magnus Haglund.

Hur påverkar situationen kommunens verksamhet?

– Det innebär i sin självklarhet att det är en stor ökad belastning på förvaltningar och bolag.

Vad innebär det i praktiken när färre behöver jobba hårdare?

– Det innebär bland annat att chefer i organisationen måste prioritera hårdare än vanligt, men även att vi kallar in vikarier i möjligaste mån.

Tydliggör på vilket sätt situationen påverkar i vardagen.

– Folk jobbar naturligtvis hårdare, vilket i sig säkert innebär ökad frånvaro, för att man arbetar för hårt. Det kan bli en ond cirkel

Vilka förvaltningar och bolag är mer känsliga?

– Alla är känsliga, men till sist måste vi se till att våra riskgrupper, framför allt de äldre, får vård och omsorg. Vi måste se till att vatten och avlopp samt energiförsörjningen fungerar. Fungerar inte dessa funktioner över en längre tid har vi inte ett fungerande samhälle längre.

Under hur lång tid klarar ni av att göra ert arbete med de här sjuktalen?

– Om det inte blir värre så kommer detta lösa sig över tid, men vi räknar med ett ännu större bortfall av personal när smittspridningen blir ännu värre.

Detta innebär att kommunen redan den här veckan kommer starta en internutbildning av vissa känsliga funktioner.

– Vi gör detta för att vid behov omfördela personal inom kommunen, exempelvis livsmedelshantering och inom omsorgen.

Vilka enheter inom kommunen har högst sjuktal?

– Just nu är omsorgen mest drabbad och det är också där vi i första hand planerar stötta upp från övriga delar inom kommunen. Här är det viktigt att hela samhället hjälps åt i den situation vi har, och har framför oss.