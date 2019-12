Doldisen från Ö-vik har en nyckelroll i hockeyvärlden: ”Jag var i Kempis varje dag och kollade på A-laget, det var en bra skola”

Niklas Sundström är en, Henrik Gradin en annan och Joakim Grundberg en tredje som jobbar som scout åt NHL-lag. 40-årige Joakim Grundberg som sedan sju är är en nyckelperson i klassiska Philadelphia Flyers organisation som Europa-scout.

Ett heltidsjobb som handlar om att bygga Flyers till en utmanare om Stanley Cup, att hitta de pusselbitar gör laget bäst och att göra det i konkurrens med hundratals andra scouter som som dammsuger hockeyvärlden på talanger.

Det blev ett långt samtal över en av de godaste koppar kaffe jag druckit om hur Joakim Grundberg fick ett av hockeyvärldens mest spännande jobb, hur det går till i branschen och om att storleken visst har betydelse.

Joakim är för ovanlighetens skull på hemmaplan i Örnsköldsvik då hans jobb innebär att han har cirka 100 hotellnätter per år.

– Det här skulle inte fungera om vi bodde någon annanstans. Nu får vi enormt mycket hjälp av våra mor- och farföräldrar då det gäller barnpassning, säger Joakim.

Men vi tar det här från början, hur den förre mycket duglige hockeyspelaren på nivåerna under SHL (säsongen 2006/07 svarade han för 54 poäng på 35 matcher för Örnsköldsvik SK i hockeyettan) lade ned sin hockeykarriär som 28-åring och istället satsade på sitt jobb som studieyrkesvägledare. En yrke han inte blev så mångårig i eftersom ödet ville annorlunda.

– Jag spelade med Gislaved i allsvenskan efter juniortiden i Modo och därefter hade ÖSK ett riktigt bra lag och jag lockades av det och flyttade tillbaka Örnsköldsvik. Då hamnade jag i ett läge om jag skulle satsa men valde istället att börja plugga i Umeå, säger Joakim och fortsätter:

– Sedan tog jag examen och fick jobb i Umeå, men i samma veva träffade jag min hustru och vi flyttade till Stockholm där jag fick jobb.

Och det var där han kom i kontakt med scoutingverksamheten.

– När jag flyttade till Stockholm frågade Lennart Hermansson mig om jag kunde hjälpa Modo att hålla koll på spelare i Stockholms-området i samband med hockeygymnasieintag och kolla lite allsvenska matcher. Jag sa "visst, jag kan testa".

Men du hade aldrig en anställning hos Modo då?

– Nej, i början betalade de bara ett SL-kort och matchbiljetter och sedan efter det blev några hundralappar per match, men det var egentligen bara en fritidssysselsättning de två första åren.

Men sedan hände något.

– Markus Näslund kom in som GM och han vill skruva på scoutverksamheten och han gav mig en större roll. Det blev lite fler resor och uppdrag och jag började se fler matcher och allt det här gjorde jag utanför mitt jobb.

Joakim Grundberg hjälpte Modo från 2009 till 2015, men mitt under den perioden fick han ett nytt jobb – som heltidsanställd Europa-scout åt Philadelphia Flyers.

– Markus såg att jag hade passionen och han frågade någon gång om jag ville jobba heltid med det här och eftersom inte pengarna fanns i Modo så sa han att kunde lägga ut några krokar, och jag vet att Peter Forsberg också var inblandad och sedan dök det upp att Flyers skulle anställa någon i Sverige.

Och någon blev alltså Joakim Grundberg.

– Jag hade inte kommit in där om det inte varit för Markus och "Foppa", det kan jag säga.

Sju år senare så har han jobbat sig upp i hierarkin och nu ansvarar han för scoutingen i Europa för Flyers räkning.

Du har en fast lön, men premieras ni med bonusar om ni till exempel sajnar en attraktiv spelare eller som blir en succé längre fram i karriären?

– Det är en vanlig fråga, men nej, så är det inte. Däremot får vi bonusar om vi går till slutspel. Allt handlar om hur det går för laget. Sedan är det ju så att om du gör ett bra jobb kan du använda det i en framtida kontraktsförhandling, säger Joakim som har kontrakt till juni 2022.

Hur påverkas du av att Flyers har haft ett par tunga år?

– Man är ganska långt från den dagliga verksamheten på och runt rinken. Nu när vi var och tittade på Flyers säsongspremiär i Prag i oktober så var det den första NHL-match jag sett live med Flyers, alltså första matchen på sju år. Så långt ifrån är vi alltså från den dagliga sportsliga verksamheten.

– Vårt jobb är ju inte att titta på Flyers, utan att hitta spelare som kan komma att tillhöra organisationen.

Hur fungerar det, får ni scouter uppdrag att typ "nu måste ni hitta en målvakt?"

– Det handlar om försöka identifiera de som kan bli NHL-spelare och sedan försöker man rangordna dem. Men när du nämner målvakt så har vi försökt välja en målvakt i draften de senaste åren och vi har det välbeställt där nu.

Men rent generellt när du scoutar, vad är det första du letar hos en spelare? Är det storleken, skridskoåkningen eller något annat du börjar med när du scoutar?

– Jag bryter ner egenskaperna. Jag kollar om spelaren är färdigutvecklad fysiskt, sedan tittar jag på bland annat skridskoåkningen, tävling, karaktär, spelsinne och teknik och sedan får man bryta ned alla delar. Det är i kombinationen av alla dessa kvalitéer man gör bedömningen från vilken roll spelaren skulle kunna ha.

– Börjar man titta på en back som är liten och dålig att åka skridskor, då där det tufft, det är ingen bra början. Kollar man på alla små backar som spelar i NHL är de väldigt duktiga skridskoåkare och de är väldigt dynamiska.

– Men sedan kan det vara en stor spelare som är bra tekniskt men dålig på att åka skridskor, då måste man fundera på hur mycket bättre skridskoåkningen kan bli.

Har det blivit en annan syn på spelarna från NHL-håll i dag då det gäller storleken, eller är en spelare som Viktor Arvidsson ett undantag som bekräftar regeln?

– Det är inte lika mycket fokus på det i dag, men är en liten spelare lika bra som en stor spelare så kommer den store spelaren att spela, vilket gör att är du en liten spelare måste du ha speciella, unika, egenskaper.

Om vi tar Mattias Norlinder som ett exempel, måste han lägga på sig 15 kilo?

– Nej, det är klart att han måste bli starkare och bygga på sig, men han åker så pass bra skridskor så att han då är lite mindre som back med NHL-mått mätt spelar ingen roll.

Hur stor databas har du när det gäller scoutade spelare?

– Det är en bra fråga, men det är väldigt många rapporter man skriver per år, det är det ju. Ser jag två hundra matcher blir det kanske cirka tio rapporter per match, så siffran landar runt 2000 rapporter per år.

Vad är en rapport?

– Det är omdömen om spelaren, det är sätt att samla information. Det handlar om hur spelaren rör sig, hur han hanterar pucken och mycket annat. Den här säsongen har jag 694 rapporter från 94 matcher och sedan skickas de till Flyers ledning.

Hur mycket tid lägger du på spelaren när han är "off ice". Pratar du med föräldrar, lärare, kompisar?

– De som man har riktigt stort intresse av försöker man gräva i när det gäller bakgrund. Men den erfarenhet jag har är att man har ett nätverk av personer man litar på och ju fler man frågor desto större risk är att det så småningom är någon som gör att du blir osäker och man ska komma ihåg att de här spelarna är bara 17 år.

– Jag försöker träffa spelarna och få en känsla, men samtidigt måste man låta de vara tonåringar. Så länge de i grunden är bra människor och bra lagkamrater ska man inte vara orolig.

Hur många restimmar lägger du per år, har du vågat räkna efter?

– Nej, det har jag inte, men hundra nätter på hotell är det alla gånger och sedan är det Luleå eller Gävle och sådan ställen man kan över dagen. Det är koncentrerat från mitten av september till slutet av april. Det är slitsamt emellanåt och jag har dåligt samvete för att jag är borta hemifrån.

– Men jag skulle inte vara borta så här mycket om jag inte älskade det jag gjorde och det som upplevs som jobbigt för mig är att vara borta längre perioder hemifrån.

En annan sak: Örnsköldsvik har fostrat många bra hockeyspelare, men nu har vi exporterat också ett gäng scouter, som du, Niklas Sundström, Henrik Gradin, Fredrik Andersson, Thomas Gradin, Bosse Berglund, Anders Hedberg och Jan-Axel Alavaara. Varför har det blivit så?

– Det har nog att göra med orten som sådan, hockeykulturen och kompetensen som finns från grunden. Jag var i Kempis varje dag efter skolan och kollade på A-lagsträningar, det var en bra skola, avslutar Joakim Grundberg.