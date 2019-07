Docksta – samhället som blomstrar upp på sommaren: ”Numera stannar besökarna kvar längre”

För den som vill uppleva natur och friluftsliv i Höga Kusten är Docksta en given utgångspunkt. Under de senaste åren har det hänt mycket med den lilla orten vid E4:an och numera är Höga Kusten så mycket mer än bara Skuleberget och nationalparken.

Genom bland annat Friluftsbyn, Villa Orrbacken, Skule Naturscen, Docksta Sko, Naturum och ett nytt havskajakcenter har Docksta tagit den naturliga platsen som Höga Kustens hjärta.

– I dag är det Docksta 3.0. Numera stannar besökarna kvar längre då det finns väldigt mycket att göra med korta avstånd, säger Jerry Engström, entreprenör som driver Friluftsbyn.

Docksta har utökat sitt utbud av boendeformer för turister och nu erbjuds allt från tält- och ställplatser till pensionat och stugby.

– Det gör att det blir en stor bredd på besökarna. Det gemensamma är att alla gillar naturen men nu kan vi erbjuda turisterna en standard utifrån de flesta önskemål, säger Jerry Engström.

Att friluftsliv har blivit allt mer populärt råder det ingen tvekan om och Höga Kusten har vuxit sig till ett allt starkare turistområde. Enligt Jerry Engström handlar mycket om att paketeringen.

– Vi har blivit bättre på det och lyfta fram det som är unikt med just Höga Kusten. Vi har väckt personers intresse och har man väl kommit hit så kommer man tillbaka.

Fler turister hittar till Höga Kusten och många av dem stannar kvar längre. Ett besök på fyra dagar ger de flesta besökare den breda upplevelse som Höga Kusten har att erbjuda.

Första dagen viger man åt klättring uppför Skuleberget, dag två blir det ett besök på Ulvön, dag tre vandrar man i nationalparken och sista dagen tar man en tur till Nordingrå och Norrfällsviken.

– För turister som gör en Sverigetur blir Docksta en naturlig inbromsning. De är ofta på väg till Lofoten, har gjort ett stopp i Stockholm och sedan blir Docksta perfekt att stanna till vid.

Men det är inte bara långväga gäster som hittar till Docksta. Regionsbesökarna ökar frekvent för varje år och de återkommer ofta flera gånger under högsäsongen.

Öster om Skuleberget ligger Norrfjärden. Här satsar de lokala entreprenörerna lite extra i sommar. Bland annat genom en ny kajakcentral. Här går även dagsturer till Ulvön och under juli månad dubblas antalet avgångar.

Under sommarmånaderna har Jerry Engström arrangerat temakvällar i Skulebergets toppstugan. Då linbanan i backen är stängd sedan en tid tillbaka kommer kvällarna hållas i Friluftsbyn under lördagarna i juli och gå under namnet Höga Kusten-kvällar.

Under sommaren kommer Jerry Engström satsa mer på barnfamiljer genom bland annat ett sommarcafé intill leklandet i Friluftsbyn och möjligheter att paddla kanot i sjön.

– Vi kommer även att satsa på korta upplevelser i skogen så att barn enkelt kan uppleva naturen.

Även om Höga Kusten är ett namn på mångas läppar gäller det att inte stanna av farten. Att ständigt utvecklas och leverera upplevelser i toppklass är något som bland andra Jerry Engström jobbar hårt med.

Han ser gärna att det satsas på cykling i Skuleskogen.

– Besökarna förväntar sig cykelleder när de kommer hit. Jag hoppas att vi kan utveckla samarbetet med länsstyrelsen och få till en lösning.

Ett av Höga Kustens mest kända besöksmål är Skuleskogens nationalpark. I en ny undersökningen utnämndes den till Sveriges andra bästa alternativ till en utlandsresa. Den populära nationalparken erbjuder 2,5 mil vandringsled och det mesta går att uppleva under en dagstur. För den som önskar stanna kvar längre finns det möjligheter till olika former av övernattning.

I framtiden kanske nationalparken kan få sin egen version av Jämtlandstriangeln.

– Det som skulle få oss att kliva upp i rankingen är om vi skulle få till Höga Kusten-triangel. Som det ser ut nu finns det inga flerdagars-turer i Skuleskogen. Om vi skulle få ihop leden på ett bra sätt skulle vi även få hit helt nya typer av turister.